Людмила Решетникова
Госпошлина

Повышается пошлина за регистрацию сделок с недвижимостью

Размер платы за регистрацию сделок с недвижимостью, в том числе договора аренды, будет определяться (зависеть) от кадастровой стоимости имущества.
Повышается пошлина за регистрацию сделок с недвижимостью

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

  • Поправки в НК РФ внесены Законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ и теперь размер платы за регистрацию сделок с недвижимостью будет зависеть от кадастровой стоимости имущества .

Что будет.

  • Минимальный размер пошлины для граждан

    • • 4 тыс. рублей при стоимости имущества меньше 20 млн рублей или не определенной  

    • • 0,02% от оценки при стоимости имущества больше 20 млн рублей  

    • • Максимальная сумма пошлины при переходе права собственности — 500 тыс. рублей  

  • Минимальный размер пошлины для организаций

    • • 44 тыс. рублей при стоимости объекта меньше 22 млн рублей или не зафиксированной  

    • • 0,2% от оценки недвижимости выше порогового значения  

    • • Максимальная сумма пошлины при переходе права собственности — 1 млн рублей  

  • Порядок уплаты пошлины при нескольких лицах

    • • Несколько лиц, не имеющих право на льготу, уплачивают пошлину в равных долях  

Итоги: оцените соответствие кадастровой стоимости своего недвижимого имущества - рыночному. Если, по вашему мнению, кадастровая завышена/ определена неправильно- обращайтесь с оспариванием.

Буду рада помочь в решении этого юридического вопроса!)

  • Разъяснение Минфина (письмо от 03.10.2024 № 03-05-06-03/95518)

    • • В 2025 году размер пошлины за регистрацию договора аренды между физическим и юридическим лицом составляет 0,2% от оценки имущества стоимостью больше 20 млн рублей для граждан и свыше 22 млн рублей для организаций без ограничения  

    • • Если за регистрацией обращаются обе стороны сделки, они уплачивают госпошлину в равных долях  

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