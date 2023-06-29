Повышается пошлина за регистрацию сделок с недвижимостью

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.
Поправки в НК РФ внесены Законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ и теперь размер платы за регистрацию сделок с недвижимостью будет зависеть от кадастровой стоимости имущества .
Что будет.
Минимальный размер пошлины для граждан
• 4 тыс. рублей при стоимости имущества меньше 20 млн рублей или не определенной
• 0,02% от оценки при стоимости имущества больше 20 млн рублей
• Максимальная сумма пошлины при переходе права собственности — 500 тыс. рублей
Минимальный размер пошлины для организаций
• 44 тыс. рублей при стоимости объекта меньше 22 млн рублей или не зафиксированной
• 0,2% от оценки недвижимости выше порогового значения
• Максимальная сумма пошлины при переходе права собственности — 1 млн рублей
Порядок уплаты пошлины при нескольких лицах
• Несколько лиц, не имеющих право на льготу, уплачивают пошлину в равных долях
Итоги: оцените соответствие кадастровой стоимости своего недвижимого имущества - рыночному. Если, по вашему мнению, кадастровая завышена/ определена неправильно- обращайтесь с оспариванием.
Буду рада помочь в решении этого юридического вопроса!)
Разъяснение Минфина (письмо от 03.10.2024 № 03-05-06-03/95518)
• В 2025 году размер пошлины за регистрацию договора аренды между физическим и юридическим лицом составляет 0,2% от оценки имущества стоимостью больше 20 млн рублей для граждан и свыше 22 млн рублей для организаций без ограничения
• Если за регистрацией обращаются обе стороны сделки, они уплачивают госпошлину в равных долях
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