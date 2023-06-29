Встречные требования к банкроту. Как вернуть свое

В отношении вашего контрагента подано заявление о банкротстве, а у него перед вами долги (обязательства). Что делать? И можно ли что- то делать?

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах, в том числе в делах о банкротстве.

Компания — заказчик заключает договор с подрядчиком. Тот приступает к работе, через время выясняется, что одна из сторон не может выполнить обязательства, поскольку ее стали банкротить.

При этом у заказчика с подрядчиком друг перед другом есть неисполненные обязательства: у заказчика- оплатить часть выполненных работ, а подрядчика- вернуть неотработанный аванс (оплатить штраф за нарушение сроков). Это и есть встречные требования 🚩

В обычной ситуации стороны заключили бы соглашение о зачете встречных однородных обязательств и забыли бы друг о друге. Но в банкротстве это невозможно: такую сделку без проблем оспорят.

Так как же правильно разобраться со встречными требованиями, если одна из сторон обанкротилась.

Итак, в отношении вашего контрагента подано заявление о банкротстве, а у него перед вами долги (обязательства), то вы (кредитор) оказываетесь в зоне риска, потому как:

Зачет в процедуре наблюдения запрещен Законом о банкротстве; даже если заключить соглашение о зачете незадолго до возбуждения дела о банкротстве или после того как суд примет заявление, эту сделку могут оспорить как совершенную с предпочтением перед другими кредиторами. Объясняется это просто: без зачета вы включились бы в РТК должника и получили бы копейки наравне со всеми, но благодаря этой сделке ваш долг был закрыт в приоритетном порядке. А это преимущественное удовлетворение требований в ущерб остальным кредиторам. Если вы решите «забыть» встречные требования к банкроту и просто включитесь в его реестр кредиторов, то, во-первых, вообще не факт, что хоть какие-то деньги в итоге получите. Второе, арбитражный управляющий без труда взыщет с вас дебиторскую задолженность, если бывший руководитель компании-должника передаст ему первичную документацию по компании. А он передаст, будьте уверены, чтобы эта (как , впрочем и иные суммы долгов) не вошли в расчет его субсидиарной ответственности.

Но, есть законный механизм, позволяющий подбить баланс встречных взаимных предоставлений – сальдирование. Но есть нюанс..

Суть процедуры сальдирования сводится к тому, что договорные обязательства сторон прекращаются. Лица, заключившие договор, после его расторжения выясняют, кто, кому и сколько остался должен, а затем определяют итоговое сальдо в пользу одной из сторон. Таким образом, долг кредитора по взаимным требованиям к будущему банкроту обнуляется, а размер задолженности банкрота перед контрагентом сокращается.



В настоящее время судебная практика в банкротстве все чаще применяет теорию сальдирования. Но при всем том, сальдирование возможно не во всех случаях, а только в рамках одного или взаимосвязанных договоров (подряда, поставки и т. д.).

В то время как зачетом можно закрыть разные обязательства, обоюдные долги можно закрыть именно зачетом, но в банкротстве, как вы помните, это чревато оспариванием сделки.