Горячие новости из мира банкротства: Блиновская — банкрот

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах, в том числе в делах о банкротстве.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации доходов и неправомерном обороте средств. Судебный процесс, сопровождаемый обвинениями в уклонении от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и неправомерном обороте средств, оказался резонансным. Федеральная налоговая служба оценила долг в 1,4 миллиарда рублей, включая штрафы и пени.

Начата процедура реализации имущества для погашения задолженности перед государством. Суд временно снял арест с имущества, что позволило начать подготовку к сделке. Основная цель — продать дом стоимостью 600-650 миллионов рублей для погашения задолженности.

В ходе судебного процесса Блиновская признала вину в уклонении от налогов, но не согласилась с обвинениями в отмывании денег. Более того, на днях стало известно, что она передумала окончательно объявлять себя банкротом, решив самостоятельно погасить долги.