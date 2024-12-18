Налоговые штрафы. Что пишем в ходатайстве о снижении налогового штрафа?

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.
Итак, что и как пишем и какие обстоятельства поспособствуют принятию положительного решения на этот счет.
Форма этого документа нормативно не утверждена, подготовить его можно в произвольном виде. Но обязательно нужно прописать обстоятельства, которые могут смягчить ответственность за проступок, которые послужат (могут послужить) основанием такого снижения (пп. 4 п. 5 ст. 101, пп. 4 п. 7 ст. 101.4, п. п. 1, 4 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ).
Итак, какие обстоятельства поспособствуют принятию положительного решения на этот счет.
Согласно статье 112 НК РФ смягчить ответственность за налоговое правонарушение могут:
стечение тяжелых личных или семейных обстоятельств;
влияние угрозы или принуждения, а также материальная, служебная или другая зависимость;
тяжелое финансовое положение гражданина, привлекаемого к ответственности за совершенный проступок;
другие обстоятельства, признанные судом или фискалами смягчающими ответственность.
Содержание ходатайства
• Указать название налоговой инспекции, реквизиты обращающегося субъекта, дату и номер акта, информацию о нарушении.
• Перечислить смягчающие обстоятельства и ссылки на нормы НК РФ.
• Приложить документы, подтверждающие смягчающие обстоятельства.
Подача ходатайства
• Ходатайство можно подать лично, через представителя или почтой.
• При личной подаче подготовить два экземпляра.
• Почтой отправлять ценным письмом с описью вложения.
Сроки подачи ходатайства
• Подать ходатайство до начала рассмотрения акта.
• Если инспекция не учтет ходатайство, можно обратиться в вышестоящий налоговый орган или суд.
Следующий шаг (если не дали результатов предыдущие)- обращение в суд
В суде можно заявить уже учтенные смягчающие обстоятельства или новые, которые не были заявлены налоговикам.
Однако, нужно понимать до нуля снизить штраф не удастся.
Комментарии2
Спасибо за очень информативную и подробную статью! Сняла все вопросы по поводу того что писать в ходатайстве 💯
Благодарю за положительную оценку моего труда!)