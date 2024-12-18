Налоговые штрафы. Что пишем в ходатайстве о снижении налогового штрафа?

другие обстоятельства, признанные судом или фискалами смягчающими ответственность.

тяжелое финансовое положение гражданина, привлекаемого к ответственности за совершенный проступок;

влияние угрозы или принуждения, а также материальная, служебная или другая зависимость;

Согласно статье 112 НК РФ смягчить ответственность за налоговое правонарушение могут:

Итак, какие обстоятельства поспособствуют принятию положительного решения на этот счет.

Итак, что и как пишем и какие обстоятельства поспособствуют принятию положительного решения на этот счет.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

• Перечислить смягчающие обстоятельства и ссылки на нормы НК РФ .

• Указать название налоговой инспекции, реквизиты обращающегося субъекта, дату и номер акта, информацию о нарушении.

• При личной подаче подготовить два экземпляра.

• Ходатайство можно подать лично, через представителя или почтой.

• Подать ходатайство до начала рассмотрения акта.

• Если инспекция не учтет ходатайство, можно обратиться в вышестоящий налоговый орган или суд.

Следующий шаг (если не дали результатов предыдущие)- обращение в суд

В суде можно заявить уже учтенные смягчающие обстоятельства или новые, которые не были заявлены налоговикам.

Однако, нужно понимать до нуля снизить штраф не удастся.