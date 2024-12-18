Людмила Решетникова
Штрафы за налоговые нарушения

Налоговые штрафы. Что пишем в ходатайстве о снижении налогового штрафа?

В ситуации, когда наложен штраф за налоговое нарушение, налогоплательщик вправе обратиться к налоговикам с просьбой о пересмотре размера санкций. В материале немного о том Когда? Как? и Что ? пишем в таком ходатайстве.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

Итак, что и как пишем и какие обстоятельства поспособствуют принятию положительного решения на этот счет.

Форма этого документа нормативно не утверждена, подготовить его можно в произвольном виде. Но обязательно нужно прописать обстоятельства, которые могут смягчить ответственность за проступок, которые послужат (могут послужить) основанием такого снижения (пп. 4 п. 5 ст. 101, пп. 4 п. 7 ст. 101.4, п. п. 1, 4 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ).

Итак, какие обстоятельства поспособствуют принятию положительного решения на этот счет.

Согласно статье 112 НК РФ смягчить ответственность за налоговое правонарушение могут:

  1. стечение тяжелых личных или семейных обстоятельств;

  2. влияние угрозы или принуждения, а также материальная, служебная или другая зависимость;

  3. тяжелое финансовое положение гражданина, привлекаемого к ответственности за совершенный проступок;

  4. другие обстоятельства, признанные судом или фискалами смягчающими ответственность.

Содержание ходатайства

• Указать название налоговой инспекции, реквизиты обращающегося субъекта, дату и номер акта, информацию о нарушении.  

• Перечислить смягчающие обстоятельства и ссылки на нормы НК РФ.  

• Приложить документы, подтверждающие смягчающие обстоятельства.  

Подача ходатайства

• Ходатайство можно подать лично, через представителя или почтой.  

• При личной подаче подготовить два экземпляра.  

• Почтой отправлять ценным письмом с описью вложения.  

Сроки подачи ходатайства

• Подать ходатайство до начала рассмотрения акта.  

• Если инспекция не учтет ходатайство, можно обратиться в вышестоящий налоговый орган или суд.  

Следующий шаг (если не дали результатов предыдущие)- обращение в суд

В суде можно заявить уже учтенные смягчающие обстоятельства или новые, которые не были заявлены налоговикам.  

Однако, нужно понимать до нуля снизить штраф не удастся.  

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