Признаки подмены трудовых отношений с самозанятыми 2025. Практика ВС РФ

В последнее время все чаще в практике встречаются споры из фактических трудовых отношений завуалированных (назовем это так) под договоры об оказании услуг/ работ. Об одном из них — в материале.

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах, в том числе по спорам о возмещении и взыскании убытков, строительным и иным спорам.

В последнее время все чаще в практике встречаются споры из фактических трудовых отношений завуалированных (назовем это так) под договоры об оказании услуг/ работ. Риски более пристального внимания налоговой службы (доначисления налогов и взносов).

Налоговая служба провела проверку компании и доначислила страховые взносы. Причиной послужила замена трудовых договоров на гражданско-правовые с самозанятыми работниками.

Компания оформляла с ними отношения через договоры подряда, сотрудники выдавали чеки и подписывали акты выполненных работ, что, по мнению работодателя, подтверждало его правоту.

Суды всех инстанций, включая ВС, признали решение налоговой обоснованным. Судьи исходили из следующего: документы (прим. договоры с самозанятыми, акты сдачи - приемки работ и т.д.) не содержали деталей о конкретных объектах, видах и объемах выполненных работ.

Основные ошибки компании :

отсутствие четких условий в договорах;

не указаны сроки и результаты работ;

стоимость услуг также осталась неопределенной;

не оговорили ответственность за невыполнение обязательств (что не может не вызвать подозрений в рядовой хозяйственной деятельности). .

Что касается людей (самозанятых), то фактически они вели себя как обычные сотрудники. Им выдавали пропуска на объекты, а также оформляли полисы добровольного медицинского страхования. Они выполняли работу, связанную с основной деятельностью компании.

Итог: в иске компании о признании недействительным ненормативного акта (решения налогового органа) отказано в полном объеме. Страховые взносы придется заплатить.

Будьте аккуратнее при заключении и исполнении договоров в подобных ситуациях.

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