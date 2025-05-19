Можно ли изменить условия брачного договора через суд?

4. Что делать?

Попробуйте договориться без суда (переговоры, претензия). Соберите доказательства (документы, чеки, справки). Обратитесь к юристу – такие дела сложные, и без помощи шансы малы.

Изменить договор через суд реально, но только если есть веские причины. Судья будет смотреть на справедливость, а не просто на ваши пожелания. Однако, нужно понимать, что если вдруг понадобится помощь — обращайтесь! Пишите!