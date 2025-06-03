Заблокировали расчетный счет? Есть способ узнать причину!
Предприниматели и компании могут онлайн проверить причину блокировки своего расчетного счета (или счета контрагента) через специальный сервис ФНС.
Сервис Находится на портале ФНС, называется «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов».
✅Информация доступна всем налогоплательщикам.
✅Можно проверить как свои счета, так и счета партнеров (ИП или компаний).
Как узнать?
Выбрать тип запроса: «Действующие решения о блокировке операций"
Указать реквизиты организации/ИП и банка, где открыт счет.
Причина блокировки будет показана в виде кода
Расшифровка кода Есть тут же, на странице сервиса, в справочнике (обычно расположенном внизу страницы).
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Информации об авторе
Людмила Решетникова
Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг
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