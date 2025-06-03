Заблокировали расчетный счет? Есть способ узнать причину!

Предприниматели и компании могут онлайн проверить причину блокировки своего расчетного счета (или счета контрагента) через специальный сервис ФНС.

Сервис Находится на портале ФНС, называется «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов».

✅Информация доступна всем налогоплательщикам.

✅Можно проверить как свои счета, так и счета партнеров (ИП или компаний).

Как узнать?

Выбрать тип запроса: «Действующие решения о блокировке операций" Указать реквизиты организации/ИП и банка, где открыт счет. Причина блокировки будет показана в виде кода Расшифровка кода Есть тут же, на странице сервиса, в справочнике (обычно расположенном внизу страницы).