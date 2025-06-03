ЦОК КПП БСН 02.06 Мобильный
Людмила Решетникова
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Заблокировали расчетный счет? Есть способ узнать причину!

ФНС предоставила удобный онлайн-инструмент для оперативного выяснения причин блокировки расчетных счетов бизнеса.

Предприниматели и компании могут онлайн проверить причину блокировки своего расчетного счета (или счета контрагента) через специальный сервис ФНС.

Сервис Находится на портале ФНС, называется «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов».

✅Информация доступна всем налогоплательщикам.

✅Можно проверить как свои счета, так и счета партнеров (ИП или компаний).

Как узнать?

  1. Выбрать тип запроса: «Действующие решения о блокировке операций"

  2. Указать реквизиты организации/ИП и банка, где открыт счет.

  3. Причина блокировки будет показана в виде кода

  4. Расшифровка кода Есть тут же, на странице сервиса, в справочнике (обычно расположенном внизу страницы).

Помогаю в решении ваших юридических проблем и вопросов !

Информации об авторе

Людмила Решетникова

Людмила Решетникова

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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