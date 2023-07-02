Правовые новшества: от защиты животных до административных льгот

Июль стал важным месяцем для российской юридической системы, ознаменовавшись рядом значительных решений Конституционного суда Российской Федерации и поправками в Гражданский процессуальный кодекс. Подробнее — в материале.

Опасные животные: когда умерщвление становится оправданным?

В постановлении Конституционного Суда РФ от 18 июля 2024 года под номером 38-П рассматривается важный вопрос о допустимости умерщвления бездомных животных. Суд подчеркнул, что такая мера может быть оправдана исключительно в случае, если существует реальная угроза, исходящая от конкретного животного. Это может касаться ситуаций, когда животное представляет риск распространения опасных для человека или других животных заболеваний или уже проявило агрессивное поведение.

Судебное разбирательство, инициированное Верховным Судом Республики Бурятия, позволило уточнить, что органы государственной власти субъектов РФ должны основываться на предписаниях Закона об обращении с животными и объективной необходимости при выборе оснований для умерщвления. При этом важно отметить, что такие действия не могут быть оправданы лишь из-за загруженности приютов или стремления оптимизировать бюджетные расходы.

Конституционный Суд акцентировал внимание на том, что умерщвление бездомных животных должно рассматриваться как крайняя мера, которая может применяться только в экстраординарных ситуациях, когда другие способы решения проблемы не обеспечивают должного уровня безопасности для граждан. Кроме того, необходимо установить временные рамки для применения этой меры, чтобы она не выходила за пределы разумного времени, необходимого для улучшения ситуации.

Также предусмотрены условия для поиска владельцев отловленных животных, что подчеркивает необходимость гуманного обращения с животными и уважения к правам их владельцев. Указанные положения закона были признаны соответствующими Конституции РФ, что открывает новые горизонты для более взвешенного и гуманного подхода к проблеме бездомных животных в России.

Льготы по уплате административных штрафов

Важные изменения в области административного законодательства России стали результатом Постановления Конституционного Суда РФ от 18 июля 2024 года. Данное решение касается положения части 1.3-3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое ранее не позволяло применять льготы по уплате административных штрафов в случае выявления правонарушений органами прокуратуры.

Конституционный Суд признал это положение не соответствующим Конституции РФ, указав на необходимость пересмотра действующего правового регулирования. В частности, суд отметил, что льготы по уплате штрафов должны распространяться не только на случаи, когда правонарушения выявляются другими субъектами контрольно-надзорной деятельности, но и на результаты проверок, проводимых прокуратурой. Это решение подчеркивает важность единого подхода к правоприменению и защиту прав граждан и юридических лиц.

Согласно Постановлению, федеральному законодателю рекомендуется внести необходимые изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность льготной уплаты штрафов в половинном размере при выявлении административных правонарушений прокуратурой. Этот шаг направлен на создание более справедливой системы правоприменения, где каждый субъект будет иметь равные возможности для защиты своих прав.

Кроме того, Конституционный Суд призвал законодателей оценить достаточность критериев для применения льготной уплаты штрафов в других случаях, что открывает новые горизонты для реформирования системы государственного контроля и надзора. Это может привести к дальнейшему совершенствованию законодательства и улучшению условий для ведения бизнеса в России.

Постановление Конституционного Суда РФ становится важным шагом к гуманизации административного законодательства и созданию более прозрачной правовой среды, где права граждан и юридических лиц будут защищены на должном уровне.

Привлечение свидетелей в качестве специалистов: допустимо ли?

В уголовном процессе важным аспектом является соблюдение четкого разделения ролей участников, что обеспечивает справедливость и объективность разбирательства. Привлечение допрошенного свидетеля к последующему участию в уголовном деле в качестве специалиста создает риск недопустимого совмещения различных процессуальных статусов одним и тем же лицом. Это обстоятельство было подробно рассмотрено в Постановлении Конституционного Суда РФ от 11 июля 2024 года (N 37-П), касающемся проверки конституционности статьи 71 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно постановлению, часть вторая статьи 71 УПК РФ была признана соответствующей Конституции РФ в том контексте, что она исключает возможность участия лица, ранее допрошенного в качестве свидетеля, в уголовном деле в статусе специалиста. Это ограничение направлено на предотвращение конфликта интересов и обеспечение объективности судебного разбирательства. В случае нарушения данного требования доказательства, полученные с участием такого лица, признаются недопустимыми.

Конституционный Суд также указал на необходимость пересмотра судебных решений, вынесенных на основании части второй статьи 71 УПК РФ, если они противоречат установленным нормам. Президиум Верховного Суда РФ имеет право оставить такие решения без изменения, если расхождения в понимании нормы не ставят под сомнение обоснованность приговора в совокупности с другими доказательствами по делу.

Данное Постановление подчеркивает важность соблюдения процессуальных норм и принципа разделения ролей для защиты прав участников уголовного процесса и обеспечения справедливости судебного разбирательства.

Предварительная оплата судебных экспертиз

С 22 июля 2024 года вступили в силу значительные изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, касающиеся порядка назначения судебных экспертиз. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2024 № 191-ФЗ, суд теперь будет назначать экспертизу только после внесения заявившим соответствующее ходатайство лицом денежных средств на счет суда. Это нововведение направлено на оптимизацию процесса и предотвращение злоупотреблений со стороны участников процесса.

Согласно новым правилам, если денежные средства не поступят на указанный счет в установленный срок, суд вправе отказать в назначении экспертизы. Однако в случаях, когда рассмотрение дела и принятие решения на основании других представленных доказательств оказывается невозможным, суд может назначить экспертизу по своей инициативе. В этом случае порядок оплаты работы экспертов остается неизменным, и расходы покрываются за счет бюджетных средств.

Также стоит отметить, что теперь выплаты экспертам будут производиться по окончании судебного заседания, в котором исследуется их заключение. Это изменение призвано повысить ответственность экспертов и улучшить качество их работы.

Кроме того, законопроект отменил абзац второй части второй статьи 85 ГПК РФ, который запрещал экспертам отказываться от проведения экспертизы в случае отказа стороны от предварительной оплаты. Это решение стало реализацией Постановления Конституционного Суда РФ от 20.07.2023 № 43-П и подчеркивает важность соблюдения баланса интересов всех участников процесса.

Новые поправки в ГПК РФ создают более четкие и прозрачные условия для проведения судебных экспертиз, что должно способствовать более эффективному и справедливому разрешению гражданских дел.