Суды о вреде природе: кому удалось доказать вину, а кто ушел без взысканий

В судах все чаще рассматриваются иски Росприроднадзора к компаниям и муниципалитетам. Повод — загрязнение почвы, атмосферы или незаконное размещение отходов. Суммы — десятки и сотни миллионов рублей. Но не всегда ведомству удается доказать вину ответчика. Где-то суды находят процессуальные ошибки.

Кейс 1: Суд отказал во взыскании 11,3 млн рублей за разлив навоза

Один из самых показательных случаев произошел в Орловской области. Росприроднадзор обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю, через оборудование которого, по версии ведомства, произошел разлив жидкого навоза на площади более 3200 квадратных метров. Ущерб был оценен в 11 389 248 рублей.

Суть дела заключалась в том, что подрядчик вносил навоз на сельхозугодья через шланговую систему. В какой-то момент произошло повреждение трубопровода, и отходы попали на землю у реки Крома. Однако уже на следующий день после первого инцидента предприниматель сообщил заказчику о намеренном повреждении оборудования неизвестными лицами, а также подал заявление в полицию. Через две недели ситуация повторилась, и экспертиза подтвердила: шланги были испорчены преднамеренно.

Дополнительным аргументом в пользу ответчика стало нарушение процедуры отбора проб. Пробы почвы были взяты с отклонениями от требований ГОСТа, что сделало их недопустимыми в суде. Следствие также не установило вины подрядчика или его сотрудников. Суд признал факт вреда, но указал на отсутствие доказательств вины. Иск был отклонен, апелляционная инстанция это решение подтвердила.

Кейс 2: 4,5 млн рублей за превышение выбросов — иск удовлетворен

В другом деле Росприроднадзор добился взыскания с предприятия более 4,5 млн рублей. Поводом стала плановая проверка котельной ООО «СПК» в Новосибирской области. Лабораторные исследования показали превышения по диоксиду серы, углерода и взвешенным веществам. Общий ущерб был оценен в 6 116 187 рублей.

Компания попыталась частично погасить сумму (около 1,5 млн рублей), представив свой пересчет и настаивая, что расчеты Росприроднадзора некорректны. В частности, предприятие утверждало, что пробы брались по категории «пыль», тогда как расчеты проводились по «золе углей», и это, по мнению ответчика, разные показатели.

Однако суд не согласился с доводами компании. Было установлено, что зола углей входит в категорию «взвешенных веществ» и может учитываться при расчете. Примененная методика соответствовала действующим нормативам, в том числе распоряжениям Правительства РФ. Суд взыскал оставшуюся сумму ущерба — 4 578 522 рубля. Апелляционная инстанция поддержала это решение.

Кейс 3: Верховный суд отменил повторное взыскание 155,8 млн рублей

В деле с участием компании «Экоград» судебная практика сложилась в пользу бизнеса. Ранее предприятие уже выплатило 5,6 млн рублей за незаконное складирование отходов на участке, принадлежавшем государству. Однако впоследствии Росприроднадзор инициировал новое взыскание — 155,8 млн рублей, на этот раз якобы за очистку загрязненной территории.

Компания оспорила действия ведомства, указывая на недопустимость двойного наказания. Верховный суд согласился с доводами ответчика: нижестоящие суды проигнорировали факт того, что ущерб уже был возмещен по предыдущему решению. Дело было возвращено на новое рассмотрение. В решении подчеркивается: цель экологических взысканий — устранение вреда, а не многократное наказание за одно и то же нарушение.

Кейс 4: 39,5 млн вместо 112 — перерасчет ущерба по делу «Сервис-Экология»

В 2019 году в Республике Татарстан Росприроднадзор провел проверку ООО «Сервис-Экология», специализирующегося на утилизации отходов. На участке, принадлежащем компании, были выявлены 3275 тонн отходов 3 класса опасности, размещенных без подстилающей поверхности. Изначально ведомство потребовало более 112 млн рублей ущерба, однако суд снизил сумму почти в три раза.

Компания возражала против иска, указывая на отсутствие кадастровых координат участка и на то, что участок уже переведен в категорию промышленных земель. Также представители ответчика утверждали, что методика расчета вреда была выбрана неверно. Суд признал: хотя компания действительно допустила нарушение, методика на момент проверки действовала в другой редакции, и расчеты Росприроднадзора завышены.

В результате сумма иска была снижена до 39 520 000 рублей. Попытки оспорить решение в апелляции и кассации успеха не имели. Суд отметил, что факт загрязнения подтвержден, а перевод участка в другую категорию не освобождает от ответственности.

Кейс 5: Суд отказал Росприроднадзору во взыскании с администрации района

Арбитражный суд Республики Адыгея отклонил иск Росприроднадзора к администрации Кошехабльского района на сумму 23,7 млн рублей. Основанием для требований послужила несанкционированная свалка строительных отходов, обнаруженная в январе 2023 года. Ведомство посчитало, что администрация, как собственник земли, должна компенсировать вред.

Однако суд указал, что сам по себе факт владения участком не является доказательством вины. В материалах дела отсутствовали факты, подтверждающие причастность органов власти к образованию свалки. Более того, администрация представила документы о ликвидации отходов с привлечением подрядной организации. Работы были проведены и официально зафиксированы актом.

Суд также отметил, что Росприроднадзор не предпринял попыток установить реального нарушителя, ограничившись претензиями к собственнику участка. В иске было отказано. Следующее заседание по делу запланировано на май 2025 года.

Эти кейсы показывают, что в экологических спорах многое зависит от корректности расчетов, полноты доказательств и строгости соблюдения процедуры. Росприроднадзор активно использует судебные механизмы для защиты природы, однако не каждое нарушение заканчивается взысканием. Бизнесу важно понимать, что суд может встать на его сторону — при наличии обоснованной позиции и документального подтверждения своей правоты.