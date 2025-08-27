Где заканчиваются полномочия проверяющих? Пределы контрольно-надзорных мероприятий

Вопрос: Хотелось бы получить ответ в отношении границ проверяющих лиц в рамках проводимых ими контрольно-надзорных мероприятий, а именно что конкретно проверяющие должны проверять, а что соответственно, нет, другими словами контролирующее лицо должно осуществлять проверку исключительно соблюдения субъектом проверки обязательных требований законодательства или на свое усмотрение все подряд, на что упал его взгляд.

Ответ: Контрольно-надзорная деятельность органов публичной власти регламентирована Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Среди прочих принципов контроля (надзора), закрепленных в гл.2, следует отметить принцип, закрепленный в п.2 ст.9, направленный на ограничение контроля (надзора) только теми контрольными (надзорными) мероприятиями и действиями, которые необходимы для обеспечения соблюдения обязательных требований.



Согласно ст.53 Закона № 248-ФЗ в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий контрольные (надзорные) органы формируют и утверждают проверочные листы, представляющие собой список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований. При этом, проверочными листами нельзя возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных законодательством РФ.



Положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля может быть предусмотрена обязанность использования при проведении плановой проверки должностным лицом органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля проверочных листов (списков контрольных вопросов).

Росприроднадзором и территориальными органами применяется форма проверочного листа, утв. Приказом от 22.02.2022 № 115, содержащая перечень из 300 вопросов. При проведении регионального государственного экологического контроля уполномоченными природоохранными органами государственной власти субъекта Российской Федерации разрабатываются и применяются собственные проверочные листы.



В разъяснении Росприроднадзора (по вопросу использования проверочных листов (списков контрольных вопросов)) отмечается, что применение проверочных листов не приведет к предъявлению дополнительных требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при проведении проверок, поскольку, как и до их применения, должностными лицами Росприроднадзора будет проверяться соответствие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей существующим обязательным требованиям.