Ответственен ли собственник участка за экологический вред при бездействии?

ВС РФ напомнил: при возложении солидарной ответственности за вред, причиненный окружающей среде, необходимо установить обстоятельства, свидетельствующие о согласованных, скоординированных действиях ответчиков, направленных на реализацию общего для них намерения (Определение СКГД ВС РФ от 09.09.2025 № 7-КГ25-2-К2). В настоящем деле нижестоящие суды посчитали, что причинение вреда земельному участку произошло не только в результате незаконных действий горно-добывающей компании, которая при разработке карьера «захватила» при этом частично смежный чужой участок (земли сельскохозяйственного назначения), но и из-за бездействия собственника участка, который фактически его «забросил» и не проводил мероприятия по его охране. Однако ВС РФ рассудил иначе: одного только факта бездействия (неосуществление мероприятий по охране земельного участка) недостаточно для привлечения лица к солидарной ответственности. Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Фабула дела

Спорный земельный участок принадлежит гражданину О., относится к землям сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства». Участок не огорожен, доступ на него свободный, границы на местности не обозначены. Сельскохозяйственное производство на земельном участке не ведется, большая часть участка заросла сорной растительностью.

Участок граничит с участком, принадлежащим ООО «Горно-рудная компания» (далее – ООО), где велись работы по добыче песчано-гравийной смеси (относится к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, имеет вид разрешенного использования - для добычи и разработки полезных ископаемых).

В ходе проверочных мероприятий установлено, что ООО самовольно разработало часть карьера на участке гражданина О., в результате на участке образовалась карьерная выемка по добыче песчано-гравийной смеси.

В 2021 г. Управление Росреестра привлекло ООО к ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ за самовольное занятие земельного участка, но производство по делу было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В 2022 г. решением суда общей юрисдикции было отказано в удовлетворении иска гражданина О. к ООО о возмещении ущерба.

Прокуратура обратилась в суд с иском к ООО и к гражданину О. о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, в котором просила:

- обязать ответчиков в солидарном порядке восстановить нарушенное состояние окружающей среды путем рекультивации поврежденной части земельного участка;

- взыскать солидарно в доход бюджета муниципального района возмещение ущерба в размере более 17,5 млн руб.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично, на ответчиков возложена обязанность в солидарном порядке произвести восстановление нарушенного состояния окружающей среды путем рекультивации поврежденной части земельного участка.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением.

Суды посчитали, что бездействие собственника земельного участка, выразившееся в ненадлежащем содержании и использовании участка, способствовало причинению вреда окружающей среде. Поэтому он несет солидарную ответственность.

Позиция ВС РФ

ВС РФ отменил принятые по делу судебные акты, разъяснив:

на основании п. 1 ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. По смыслу ст. 1064 ГК РФ , ст. 77 Закона № 7-ФЗ лицо, которое обращается с требованием о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, представляет доказательства, подтверждающие наличие вреда, обосновывающие с разумной степенью достоверности его размер и причинно-следственную связь между действиями (бездействием) ответчика и причиненным вредом. Лицо, причинившее вред окружающей среде, обязано его возместить при наличии вины. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда;

лица, совместно причинившие вред окружающей среде, отвечают солидарно (ст. 1080 ГК РФ, п. 9 Постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде»). При возложении солидарной ответственности за вред, причиненный окружающей среде, необходимо установить обстоятельства, свидетельствующие о согласованных, скоординированных действиях ответчиков, направленных на реализацию общего для них намерения;

суд первой инстанции в нарушение указанных норм ГК РФ и разъяснений Пленума ВС РФ такие обстоятельства не установил и привлек гражданина О. к солидарной ответственности, сославшись только на его бездействие, выразившееся в неосуществлении мероприятий по охране земельного участка. Апелляционная и кассационная инстанции нарушения не исправили.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Резюме

ВС РФ напоминает о необходимости качественного доказывания в делах о привлечении к ответственности за вред, причиненный окружающей среде, формальный подход в этом вопросе недопустим. Солидарная ответственность по экологическим правонарушениям возникает лишь при согласованных и скоординированных действиях сторон, направленных на реализацию общего для них намерения. И задача контролирующих органов – это доказать. Сам факт неиспользования земельного участка собственником не делает его «соучастником» правонарушения, не возлагает на него автоматически солидарную ответственность.

Как показывает анализ судебной практики, согласованность и скоординированность действий сторон не обязательно может выражаться только в активных действиях ответчиков, которые своими прямыми действиями нанесли вред окружающей среде. В судебной практике можно найти немало примеров, когда солидарная ответственность возлагается в ситуации, когда одно лицо осознанно, намеренно совершает неправомерные действия (например, осуществляет сброс сточных вод в неположенном месте, организует незаконную свалку мусора и пр.), а второе – таких действий не совершает, но и не предпринимает необходимые меры (возложенные на него законом или договором), направленные на сохранение состояния окружающей среды, и тем самым своим бездействием способствует, по мнению судов, возникновению/увеличению ущерба (см., например, постановления АС ЦО от 06.10.2025 по делу № А64-142/2024, АС СКО от 13.02.2025 по делу № А32-14245/2023, АС МО от 29.05.2024 по делу № А41-63121/2022 и др.).

Также важно отметить, что в этом кейсе прокуратура заявляла два требования: взыскать возмещение ущерба в доход бюджета в размере более 17,5 млн руб. и провести рекультивацию земель. Суды отказали в удовлетворении первого требования. Отметим, что ранее ВС РФ уже отмечал, что в соответствии с ч. 1 ст. 78 Закона № 7-ФЗ возмещение вреда, причиненного окружающей среде, возможно как в денежной форме посредством взыскания суммы убытков, так и в виде выполнения мероприятий по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды. Определение способа возмещения вреда зависит прежде всего от возможности его возмещения в натуре, необходимости оперативно принимаемых мер, их эффективности для восстановления состояния окружающей среды. В отсутствие таких обстоятельств суд вправе избрать способ защиты в виде компенсации вреда в денежном выражении (взыскание убытков). Согласно пп. 13 и 17 Постановления Пленума № 49 возмещение вреда может осуществляться посредством взыскания причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды. В случае если восстановление состояния окружающей среды в результате проведения восстановительных работ возможно лишь частично, возмещение вреда в оставшейся части осуществляется в денежной форме. Применение двойной меры ответственности в виде возмещения вреда посредством взыскания причиненных убытков и возложения обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды недопустимо (п. 30 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2021), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021, Определение СКЭС ВС РФ от 28.12.2020 по делу № А57-8748/2019).