Оспаривание платы за негативное воздействие на ЦСВ: алгоритм защиты абонента после Постановления КС РФ № 13-П

Где регулирование дало сбой

Абоненты систем водоотведения (промышленные предприятия, организации) находятся в уязвимом положении при проведении контроля состава и свойств сточных вод. Особенно остро эта проблема до недавнего времени стояла в отношении показателей, срок хранения проб для анализа которых составляет менее 12 суток (например, летучие органические вещества: четыреххлористый углерод, хлороформ, метиленхлорид и другие). Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2020 г. № 728 (далее – Правила № 728), в абзаце втором пункта 34 предписывали: при параллельном отборе проб по таким показателям проба делится только на контрольную и параллельную, а резервная проба не отбирается. Пункт 45 этих же Правил устанавливал, что результатом контроля признается среднее арифметическое значение результатов анализов контрольной и параллельной проб – даже если эти результаты несопоставимы, то есть кратко отличаются друг от друга.

Практика показала, что лаборатории, нередко аффилированные с водоотводящими организациями (а сами организации нередко находятся под контролем публичной власти), могли выдавать завышенные показатели. Параллельная проба, отобранная абонентом в другой лаборатории, давала несопоставимые значения, однако резервная проба отсутствовала. Формула «среднего арифметического» при сильном разбросе могла привести к начислению миллионных платежей за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (далее – ЦСВ) или за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов, причем достоверно установить истинное положение дел было невозможно. Суды отказывали абонентам, ссылаясь на прямое действие Правил № 728.

Коренной перелом произошел 24 марта 2025 г., когда Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) вынес Постановление № 13-П по жалобе Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК»). Это решение стало импульсом не только для изменения Правил № 728 (изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2025 г. № 697 вступили в силу с 01.09.2025) но также дало импульс для изменения договорных условий и пересмотра судебной практики.