Оспаривание платы за негативное воздействие на ЦСВ: алгоритм защиты абонента после Постановления КС РФ № 13-П

Где регулирование дало сбой
Абоненты систем водоотведения (промышленные предприятия, организации) находятся в уязвимом положении при проведении контроля состава и свойств сточных вод. Особенно остро эта проблема до недавнего времени стояла в отношении показателей, срок хранения проб для анализа которых составляет менее 12 суток (например, летучие органические вещества: четыреххлористый углерод, хлороформ, метиленхлорид и другие). Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2020 г. № 728 (далее – Правила № 728), в абзаце втором пункта 34 предписывали: при параллельном отборе проб по таким показателям проба делится только на контрольную и параллельную, а резервная проба не отбирается. Пункт 45 этих же Правил устанавливал, что результатом контроля признается среднее арифметическое значение результатов анализов контрольной и параллельной проб – даже если эти результаты несопоставимы, то есть кратко отличаются друг от друга.
Практика показала, что лаборатории, нередко аффилированные с водоотводящими организациями (а сами организации нередко находятся под контролем публичной власти), могли выдавать завышенные показатели. Параллельная проба, отобранная абонентом в другой лаборатории, давала несопоставимые значения, однако резервная проба отсутствовала. Формула «среднего арифметического» при сильном разбросе могла привести к начислению миллионных платежей за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (далее – ЦСВ) или за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов, причем достоверно установить истинное положение дел было невозможно. Суды отказывали абонентам, ссылаясь на прямое действие Правил № 728.
Коренной перелом произошел 24 марта 2025 г., когда Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) вынес Постановление № 13-П по жалобе Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК»). Это решение стало импульсом не только для изменения Правил № 728 (изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2025 г. № 697 вступили в силу с 01.09.2025) но также дало импульс для изменения договорных условий и пересмотра судебной практики.
Правовая природа платы за негативное воздействие на ЦСВ
Прежде чем перейти к анализу конституционно-правовых аспектов, необходимо определить характер правовых норм, регулирующих отношения, связанные с водоотведением сточных вод. Понятие «сточные воды» содержится в пункте 19 статьи 1 Водного кодекса РФ и неоднократно фигурирует в нормах Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Это может создать впечатление, что нормативное регулирование указанных отношений при заключении договоров с организациями и гражданами на водоотведение загрязняющих веществ регулируется исключительно законодательством об охране окружающей среды.
Однако отношения, связанные с водоотведением в ЦСВ, регулируются, прежде всего, главой 5.1 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон № 416-ФЗ). При этом данные вопросы при заключении договоров с абонентами подпадают под категорию «коммунальные услуги», о чем указано в части 5 статьи 1 Закона № 416-ФЗ.
Таким образом, плата за негативное воздействие на ЦСВ рассматривается как обязательство, вытекающее из договора на оказание услуг по водоотведению (Определение Верховного Суда РФ от 25 августа 2016 г. № 304-ЭС16-10540 по делу № А45-14910/2015). Как справедливо отмечает В.И. Громилов, данная плата по своей сути является услугой организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее – Водоканал) за отведение воды с загрязняющими веществами по более высокому тарифу и не является ни причинением вреда имуществу Водоканала, ни ответственностью за неисполнение обязательств по договору на водоотведение, ни платой за негативное воздействие на окружающую среду[1].
Противоречивая природа платы за негативное воздействие на ЦСВ и наименование такой платы, даже с учетом внесенных изменений в законодательство в 2020 г., в правоприменительной практике способствует возникновению судебных ошибок.
Признание неконституционными положений Правил № 728
КС РФ признал абзац второй пункта 34 и пункт 45 Правил № 728 не соответствующими Конституции РФ (ее статьям 17, 42, 45, 46, 55) в той мере, в какой они исключают разделение по требованию абонента и за его счет отобранной пробы на контрольную, параллельную и резервную и, как следствие, использование результатов анализа последней при несопоставимости результатов анализов контрольной и параллельной проб лишь на том основании, что срок хранения проб согласно нормативным документам составляет менее 12 суток. КС РФ указал, что оспоренные положения не обеспечивают баланса публичных и частных интересов, при возникновении обоснованных сомнений в достоверности анализа проб возлагая на абонента в его обязательственных отношениях с водоотводящей организацией непропорциональное бремя (риск) несения неблагоприятных имущественных последствий.
В обоснование данной позиции КС РФ привел следующие аргументы:
· плата за негативное воздействие на работу ЦСВ и за сброс загрязняющих веществ сверх нормативов носит компенсационный характер, что требует достоверного установления факта и количественных характеристик сброса;
· при несопоставимости результатов двух лабораторий (одна из которых может быть аффилирована с водоотводящей организацией) среднее арифметическое не гарантирует истинного значения, а абонент лишен возможности проверить результат через независимую резервную пробу;
· организации, осуществляющие водоотведение (особенно подконтрольные публичной власти), являются более сильной стороной в отношениях с абонентами и должны соблюдать повышенный стандарт добросовестности. Наделение абонента дополнительными правами, включая право на резервную пробу, необходимо для выравнивания возможностей сторон. При этом при коротком сроке хранения (менее 12 суток) имеются фактические организационные возможности провести анализ резервной пробы до истечения срока хранения, и отсутствуют непреодолимые правовые препятствия для учета ее результатов.
Временное правовое регулирование
Впредь до внесения Правительством РФ необходимых изменений в действующее правовое регулирование КС РФ установил следующий порядок:
1. При параллельном отборе проб сточных вод для анализа по тем показателям, срок хранения проб для анализа которых составляет менее 12 суток, абонент вправе заявить также о необходимости отбора за его счет дополнительной (резервной) пробы и ее анализа за его счет в аккредитованной лаборатории, не участвующей в анализе контрольной и параллельной проб и не аффилированной с водоотводящей организацией или с абонентом, по тем показателям, по которым проводится анализ контрольной и параллельной проб, или по части этих показателей.
2. При отборе проб должно быть определено, в каком качестве – контрольная, параллельная, резервная – выступает каждая из них. Отбор и анализ резервной пробы осуществляется по правилам, установленным Правилами № 728 для проведения отбора и анализа параллельной пробы, если иное не вытекает из временного регулирования. Если результаты анализов контрольной и параллельной проб несопоставимы в части тех показателей, по которым проводится анализ резервной пробы, результаты анализа резервной пробы используются по правилам, закрепленным в третьем предложении абзаца первого и в абзаце втором пункта 44 Правил № 728. В случае непредставления абонентом протоколов исследований параллельной и резервной проб результат контроля определяется на основе результата анализа, проведенного по заказу организации, осуществляющей водоотведение.
Изменения в Правила № 728
Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2025 г. № 697 с 01.09.2025 в Правила № 728 внесены существенные изменения и дополнения, отменившие признанное неконституционным ограничение в части забора резервной пробы в отношении по тем показателям состава и свойств сточных вод, срок хранения проб для анализа которых составляет менее 12 суток, а также определившие порядок получения абонентом части резервной пробы, ее передачи в аккредитованную лабораторию.
Анализ резервной пробы (ее части) проводится в аккредитованной лаборатории, не участвовавшей в анализе контрольной и (или) параллельной проб.
Реализация прав абонентов: изменение условий договора в судебном порядке
После вынесения Постановления КС РФ № 13-П АО «ОДК» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованием о внесении изменений в договор холодного водоснабжения и водоотведения от 26 декабря 2000 г. № 300068, заключенный с АО «Мосводоканал», воспроизводящих временное правовое регулирование. Решением Арбитражного суда города Москвы от 1 сентября 2025 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2025 г., исковые требования были удовлетворены. АО «Мосводоканал» обжаловало эти судебные акты в кассационном порядке.
Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 16 апреля 2026 г. по делу № А40-158598/2023 оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты – без изменения. Суд кассационной инстанции подтвердил, что типовой договор водоснабжения допускает возможность внесения изменений в письменной форме, а признанные неконституционными положения Правил № 728 не могут применяться как императивные. Постановление КС РФ № 13-П прямо предписывает пересмотр правоприменительных решений по делу АО «ОДК» с учетом временного регулирования, что подтверждает обоснованность избранного истцом способа защиты. Таким образом, абоненты вправе требовать внесения в договоры водоотведения условий, соответствующих временному регулированию, даже если водоотводящая организация отказывается это делать добровольно.
Процедурные нарушения как основание для отказа во взыскании платы
Постановление КС РФ № 13-П подчеркивает необходимость строгого соблюдения процедур отбора, транспортировки, хранения и анализа проб. Суды требуют от организаций, осуществляющих водоотведение, безупречного документирования каждого этапа контроля. Показательным примером служит дело № А12-4892/2025 по иску ООО «Концессии водоснабжения» к ОАО «Волгограднефтемаш» о взыскании платы за негативное воздействие на ЦСВ в размере более 21 млн руб. и пеней в размере более 13 млн руб.
В данном деле отбор проб производился 23 июня 2022 г., то есть до вынесения Постановления КС РФ № 13-П. Результаты контрольной пробы (лаборатория, аффилированная с истцом) показали превышение по четыреххлористому углероду (0,019 мг/дм³ при допустимой концентрации 0,004 мг/дм³), тогда как параллельная проба, отобранная ответчиком и исследованная в независимой лаборатории, показала значение 0,0010 мг/дм³, то есть в пределах нормы. Поскольку резервная проба в силу ранее действовавших Правил № 728 не отбиралась, истец (ООО «Концессии водоснабжения») настаивал на применении среднего арифметического значения.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12 января 2026 г., оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2026 г., в удовлетворении исковых требований было отказано.
Суды установили многочисленные грубые нарушения процедуры, допущенные истцом и привлеченной им лабораторией. В частности, для анализа четыреххлористого углерода вода была отобрана в две склянки по 0,1 дм³, тогда как методика требует одну емкость объемом 200 см³. В протоколах испытаний отсутствовала однозначная идентификация образцов по номерам пломб, что не позволяло подтвердить перемещение образцов от момента отбора до выдачи результатов. Срок хранения пробы для определения четыреххлористого углерода составляет 48 часов, однако проба была передана в лабораторию 23 июня 2022 г. в 16:30, а измерение окончено только 30 июня 2022 г., то есть по истечении срока хранения. В протоколе не было указано время начала и окончания исследования каждой конкретной пробы, что является прямым нарушением пункта 38 Правил № 728. Лаборатория использовала недействующую редакцию методики ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 (изд. 2005), тогда как на дату исследования действовало издание 2017 года, и примененная методика не соответствовала области аккредитации лаборатории. Кроме того, тара и способы консервации не соответствовали требованиям ПНД Ф 12.15.1-08 и ГОСТ 31861-2012.
Суд апелляционной инстанции особо отметил, что ссылка истца на короткий срок хранения как на основание для неотбора резервной пробы не освобождает его от обязанности соблюдать иные требования к отбору, хранению и анализу. Более того, сам факт отсутствия резервной пробы в силу ранее действовавшего регулирования лишил ответчика возможности опровергнуть результаты с помощью независимого анализа, что дополнительно свидетельствует о недопустимости использования таких результатов для взыскания платы. Суд подтвердил, что бремя доказывания соблюдения процедуры лежит на организации водопроводно-канализационного хозяйства как на профессиональном участнике. Любое отступление от нормативных требований делает результаты контроля недопустимым доказательством.
Выводы и рекомендации
Постановление КС РФ № 13-П от 24 марта 2025 г. предоставило абонентам работающий механизм защиты от недостоверных результатов анализов – право на отбор резервной пробы даже при коротких сроках хранения. Последующая судебная практика подтвердила, что абоненты могут требовать внесения соответствующих изменений в договоры водоотведения
С учетом возможного злоупотребления правом со стороны организаций, осуществляющих водоотведение, юридическим службам абонентов можно рекомендовать следующее:
ü При отборе проб по показателям с коротким сроком хранения, следует письменно сообщать о проведении анализа части резервной пробы. Необходимо заранее определить аккредитованную лабораторию, которая не аффилирована ни с абонентом, ни с водоотводящей организацией, и способную оперативно провести анализ.
- В акте отбора проб следует требовать четкого распределения проб на контрольную, параллельную и резервную с фиксацией номеров пломб каждой тары.
- При обнаружении несопоставимости результатов контрольной и параллельной проб необходимо незамедлительно направить письменный отказ от принятия среднего арифметического значения и требовать применения правил пункта 44 Правил № 728 с использованием резервной пробы. Если договор не содержит соответствующих положений, следует инициировать их внесение в договор.
- При выявлении нарушений процедуры отбора, хранения или анализа проб со стороны Водоканала следует фиксировать их в акте отбора и впоследствии использовать в судебном процессе для оспаривания достоверности результатов контроля.
- Наконец, при предъявлении исковых требований к абоненту целесообразно заявлять ходатайство о привлечении независимого эксперта или специалиста, который проанализирует имеющиеся в деле документы на предмет наличия возможных нарушений действующих нормативно-технических документов со стороны Водоканала и привлеченной им лаборатории.
[1] В.И. Громилов. Правовые проблемы внесения платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения // Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право. 2021. № 2.