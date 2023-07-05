Увеличение налога на прибыль с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года увеличивается ставка налога на прибыль для разных категорий налогоплательщиков.

Так, в общем порядке ставка налога на прибыль увеличивается с 20% до 25%, а для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, на период с 2025 по 2030 гг. – с 0% до 5%. Данное изменение введено Федеральным законом № 176-ФЗ от 12.07.2024.

В бухгалтерской отчетности ставка налога на прибыль находит свое отражение в виде суммы обязательства по налогу на прибыль, а также в размере сформированных отложенных налоговых активов (Счет 09) и отложенных налоговых обязательств (Счет 77), рассчитанных исходя из действующей ставки налога на прибыль.

Если величина обязательства по налогу на прибыль не меняется в отчетности, то величину отложенных налогов необходимо пересчитать.

В действующем бухгалтерском законодательстве есть прямая норма, описанная в пунктах 14 и 15 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (далее ПБУ 18/02), которая требует пересчитать отложенные налоговые активы и обязательства на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок, соответственно, пересчет проводится в 2024 году. Результат от пересчета отложенных налогов относится на счет учета прибылей и убытков.

Разницу от пересчета отложенных налогов следует отразить по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах, руководствуясь абзацем третьим пункта 20 ПБУ 18/02. Об этом нам напоминают специалисты БМЦ в Рекомендации Р-166/2024-КпР «Налогообложение финансовых результатов» от 7 ноября 2024 года.

В дополнение эффект от пересчета в связи с изменением ставки налога потребуется отразить в пояснениях к Отчету о финансовых результатах за 2024 год в рамках раскрытия структуры отложенного налога на прибыль.

В бухгалтерском учете корректировку отложенных налогов необходимо отразить следующими проводками по состоянию на 31 декабря 2024 года:

Д 09 «Отложенный налоговый актив» К-т 99 «Прибыли и убытки»

Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 77 «Отложенные налоговые обязательства».

Приведем пример:

Если у компании существует временная разница между стоимостью основных средств по данным налогового и бухгалтерского учета в размере 100 000 руб., а отложенный налоговый актив, рассчитанный исходя из ставки налога на прибыль 20% составляет 20 000 руб., то перед составлением отчетности за 2024 год необходимо произвести пересчет отложенного налогового актива до суммы в 25 -000 руб. (100 000 руб. * ставка налога 25%), которая и будет отражена по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса. Возникшая разница в размере 5 000 руб. пойдет на финансовые результаты организации и будет показана по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» отчета о финансовых обязательствах.

Таким образом, после пересчета на 31.12.2024 отложенные активы и обязательства на 01.01.2025 года будут отражены в балансе по новой ставке.