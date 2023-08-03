Самозанятый: проверки налоговой в 2023 году

Тема достаточно обсуждаема, но мы хотели бы раскрыть инструменты доказывания Инспекции, как на взаимоотношения с самозанятыми смотрит проверяющие.

Система проверяет бизнес нон-стоп 24/7. В автоматизированном режиме анализируются данные отчетности, движения по расчетным счетам, контрагенты, финансовые показатели налогоплательщика сравниваются с данными в среднем по отрасли, вычисляются сомнительные активности, схемы и т.д.

У налоговиков все складывается очень удачно. За несколько лет, которые прошли с момента появления налогового режима самозанятости, компании насдавали массу отчетности и заключили множество гражданско-правовых договоров с самозанятыми. Так что информации для анализа у ФНС предостаточно, а автоматизация только ускоряет поиск подозрительных связей.

Какие ресурсы использует налоговая?

Информационный ресурс «МАРМ» для налоговых проверок самозанятых

В соответствии с информационным ресурсом «МАРМ», имеющимся в распоряжении ИФНС и УФНС, под автоматический контроль попадают все ЮЛ и ИП в рамках взаимоотношений с самозанятым - плательщиком НПД, который зарегистрировал чек в приложении «Мой налог».

Данный ресурс предназначен для налоговых проверок самозанятых, который автоматически формирует критерии риска и присваивает «риск-балл» каждой организации. Чем выше данный балл, тем больше вероятность получить требование в рамках камеральной налоговой проверки в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ.

О риск-баллах:

«Риск-балл» зависит не только от суммы перечисленных денежных средств. Гораздо большее влияние оказывает регулярность выплат и их сумма. Отдельно стоит отметить наличие у конкретного плательщика НПД чеков от других ЮЛ, ИП или ФЛ. Отсутствие сторонних чеков или других источников дохода у данного ФЛ, кроме одной организации, присваивает Вашим взаимоотношениям признак «трудовых», по-другому это называется «моноклиентство».

Если организация, например, регулярно 10-го и 25-го числа каждого месяца осуществляет платежи одним и тем же плательщикам НПД приблизительно одинаковые суммы, то такая организация автоматически получает высокий риск-балл, что станет причиной налоговой проверки взаимоотношений с самозанятым.

Контрольные соотношения чеков:

В первую очередь информационный ресурс «МАРМ» производит оценку и сопоставляет количество чеков, выписанных на конкретное юридическое лицо и самозанятых, плательщиков НПД, которые эти чеки зарегистрировали. Таким образом, чем больше чеков от разных самозанятых выставлено, тем выше риск балл для этой организации.

Далее, если выявлено более одного чека от одного плательщика НПД, производится оценка регулярности перечислений и выплаченных сумм. Если заказчик - организация, например, регулярно 10-го и 25-го числа каждого месяца переводите одним и тем же плательщикам НПД приблизительно одинаковые суммы, то такая организация автоматически получает высокий балл.

Этот критерий отдельно проверяется инспектором «вручную», также оценивается общая сумма перечислений за проверяемый период. Данная сумма напрямую влияет на скорость и активность налоговой проверки с самозанятым, т.к. от каждой суммы программа автоматически рассчитывает потери для бюджета и недоначисленный налог.

Отработка налогоплательщиков

После того, как проведен анализ чеков, формируется реестр налогоплательщиков с повышенным риск-баллами, который поступает на отработку инспектору для налоговой проверки самозанятого.

Отработка списка (выборки) начинается в первую очередь с проверки нарушений и ограничений установленных в п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона N 422-ФЗ.

Если в рамках анализа справок 2-НДФЛ и расчета по СВ (страховые взносы) будет установлено, что самозанятый - бывший сотрудник организаций, то инспектор направит требование об уточнении своих налоговых обязательств.

Отдельно стоит обратить внимание, заключался ли с этим сотрудником трудовой договор и отражены ли выплаты в 2-НДФЛ по коду дохода 2000 (это заработная плата, включая доплаты).

В том случае, если нарушения 422-ФЗ не установлено, инспектор будет анализировать все источники дохода данного плательщика НПД за последние три года. Имеются ли у проверяемого лица место официального трудоустройства, другие источники дохода, оказывает ли он аналогичные услуги другим ЮЛ и ФЛ.

Также в рамках налоговой проверки самозанятого и его заказчика инспектор будет анализировать расчетный счет самозанятого: от кого, за какие товары или услуги поступают денежные средства. Не являются ли заказчики самозанятого аффилированными лицами.

Отдельно рассматривается вероятность вывода денежных средств из организации, обналичивание, занижение дохода.

Например, при применении УСН 15% встречаются ситуации, когда денежные средства выводятся на самозанятых родственников, друзей, детей за несуществующие товары и услуги. Таким образом, организация может попасть под пристальную налоговую проверку декларации по УСН, прибыль, 3-НДФЛ. в зависимости от применяемого режима налогообложения.

От авторов:

Очень надеемся, что данная информация никогда не будет для вас актуальной, а останется только познавательной. Однако может так случиться, что вам будут грозить по взаимоотношениям в самозанятыми. Если будут угрожать – пишите нам смело, обсудим стратегию защиты.

Требование «вне проверки» и допросы

Параллельно с этими проверками в адрес организации - заказчика будет направлено требование о представлении пояснений. Основной вопрос, который будет интересовать инспектора – по какой причине самозанятые не приняты в штат, за них не уплачивается НДФЛ и страховые взносы.

В рамках налоговой проверки самозанятого и его заказчика, на основании статьи 93 НК РФ будут истребованы договоры ГПХ с данными плательщиками НПД, также данный договор будет истребован и у самого самозанятого.

Также будут сформированы вызовы на допрос генерального директора, бухгалтера организации (заказчика самозанятого).

В рамках допроса инспектор постарается выяснить, действительно ли оказывались указанные в договоре услуги, имеет ли данный самозанятый в собственности указанное в договоре оборудование или имущество. Имеет ли ФЛ необходимое образование или опыт работы.

Основные признаки трудовых отношений отражены в Письме ФНС России от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674 «О направлении информации по проведению мероприятий налогового контроля по НПД» и в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2018 N 15.

Лучше всего перед принятия решения рисковых операций с самозанятым прописать все спорные вопросы в «сценарии», с учетом слабых и сильных сторон взаимоотношений.

Налоговый адвокат, Бугрушев Александр

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