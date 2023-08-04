Законное дробление бизнеса (часть 1): Опцион

В интернете предлагается много «безопасных» схем» по дроблению налогов, начитавшись которых предприниматели могут принять решения по трансформации своих бизнес моделей под такие схемы.

На одном из тематических форумов по налогам мы стали свидетелями как некоторые консультанты описывали современные модели «законного дробления налогов».

Это франшиза и опционная схема. Сейчас у некоторых возникнет соблазн использования этих схем дробления бизнеса, как панацея от налоговых проверок и доначислений. Давайте разберемся, все ли так просто. Сегодня разберем. Опционную схему.

Давайте разберемся, все ли так просто.

Суть опционной схемы

История дела. Основано на деле № А49-8468/2017.

Была проведена ВНП. Налоговый орган утверждал, что ИП была создана схема дробления налогов, между этим ИП и ООО «Циркон» которая имитирует обособленную деятельность каждого налогоплательщика в отдельности и позволяет дробить доходы от предпринимательской деятельности между ними (дробление бизнеса)

Доводы фискального органа сводились к классическим доказательствам по таким делам о дроблении налогов (общий сайт, эл. почта, один банк, предельный порог по УСН, взаимозависимость и итд).

Налогоплательщику удалось обосновать такое «дробление» с учетом опционной схемы.

Опционная схема: содержание

Давайте представим есть ИП, который занимается производством мебели. У данного ИП работает «ключевой сотрудник», который в какой-то момент решает уволится из – за отсутствия карьерного роста.

ИП предлагает учредить новое ООО «Циркон» с назначением этого «ключевого сотрудника» на должность директора с последующей передачей ему части доли в уставном капитале организации после достижения определенных финансовых показателей.

ИП предоставил товарный и денежный кредит созданному ООО «Циркон», на заемные средства было закуплено оборудование.

Так ИП и ООО «Циркон», где директором назначен бывший ключевой сотрудник стали развивать свои бизнесы, но каждый имел свою материальную базу (что как стало причиной положительного исхода).

Почему удалось выиграть?

Налогоплательщику удалось объяснить деловую цель создания ООО «Циркон» кроме как экономии на налогах.

Кадры решают все, особенно в бизнесе.

Под ценного сотрудника создали новый бизнес по сути предоставив ему опцион.

Важно, что оба лица имели свои основные средства, своих сотрудников, клиентов (договоров).

Операционное управление должно лежать полностью на «К», что должно подтверждаться его экспертностью, показаниям работников.

Доход такого управленца должен быть выше того дохода, который он получал, будучи работником у ИП.

Все это и есть деловая цель, которая позволяет избежать обвинение в дробление бизнеса.

Наше мнение

Надо понимать, что дело рассматривалось в 2017-18г. и с развитием судебной практики по 54.1 НК РФ в 2023г., а также стандартов доказывания схем дробления бизнеса вопрос об актуальности построения и легендирования аналогичных моделей (мы говорим только о реальных процессах) является открытым и даже рискованным в современных условиях.

Вместе с тем, при наличии взаимозависимости группы компании при построении стратегии следует исходить из того, что скрываться и притворяться, что все взаимозависимые компании /ИП работают сами по себе и к деятельности друг друга не относятся, не имеет ровно никакого смысла.

Важное значение имеет история создания взаимозависимых лиц, объяснение последовательного развития (например, как это было сделано в деле А53-16343/18 (дело ООО «Яна») или деле ЗАО «Пекоф» А49-4003/2020).

В рассматриваемом деле стремление ИП сохранить «ключевого сотрудника» и сделать его партнером является нормальной практикой в бизнес-среде.

Усилия по налоговой защите бизнеса необходимо бросить на создание доказательств наличия деловой цели, потребностей бизнеса развития, выделения отдельной лица в группе взаимозависимых субъектов, каждый из которых создан для выполнения своей коммерческой функции. (например, опт и розница, производство и реализация).

Очень надеемся, что данная информация никогда не будет для вас актуальной, а останется только познавательной. Однако может так случиться, что вам будут грозить в дроблении. Если будут угрожать – пишите нам смело, обсудим стратегию защиты.

Налоговый адвокат, Бугрушев Александр