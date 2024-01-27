Дробление бизнеса: контр-аргументы в обвинении дробления

Много кто пишет о признаках дробления, а мы хотим показать как можно обосновать законное дробление.

Когда мы видим работу взаимозависимых компаний, применяющих спец.режимы, мы автоматически пытаемся найти деловую цель и обоснование такой предпринимательской схемы.

Это стремление можно назвать проявлением проф. деформацией или то, что взаимозависимость, как красная тряпка для Инспекторов для инициирования проверки. Логика у проверяющих простая: несколько организаций, применяющих спец.режимы (чаще всего УСН), которые создаются одним лицом с целью платить в бюджет меньше налогов, чем, если бы применяли ОСН. Это называется дроблением бизнеса.

В интернете предлагается много «безопасных» схем» по дроблению налогов, начитавшись которых предприниматели могут принять решения по трансформации своих бизнес моделей под такие схемы. На одном из тематических форумов по налогам мы стали свидетелями как некоторые консультанты описывали современные модели «законного дробления налогов», такие как франшиза и опцион. Если вам интересно мы разобрали подробно такие схемы здесь.

В 2023 г. мы активно защищали наших клиентов в обвинении дробления и создания искусственных схем, погружались в их бизнес, искали деловые цели и устраивали многочасовые разборы с собственниками, чтобы понять зачем же нужно было одним лицам создавать новые организации, применять спец.режимы для того, чтобы выстроить грамотную линию защиту в суде.

Есть кучу постов, чек-листов про признаки дробления, но в этом посте сугубо наши заметки касательно того, как можно объяснить то, что вы создали несколько организаций с более низкой налоговой нагрузкой.

Контр-аргументы в обвинении дробления🚀

1. Боязнь административного приостановления деятельности.

Наш опыт работы с бизнесом показывает, что предприниматели и управленцы являются одними из самых лучших стратегов своих бизнесов, в том числе касательно предвидения рисков (но не правовых и налоговых к сожалению), они дадут фору любым консультантам.

Например, если деятельность лицензируема, то есть риск потери такой лицензии или приостановления деятельности организации по причине выявления административными органами нарушений.

Так, по результатам налогового аудита при обвинении в дроблении бизнеса, мы выявили, что создание самостоятельных юридических лиц является не каким-то налоговым маневром, а естественной потребностью.

Например, если мы говорим про аптечный бизнес, когда ЛПР преследую цель исключения риска потери лицензируемого бизнеса. Розничная фармацевтическая деятельность сопряжена с множеством предъявляемых к такой деятельности законодательных требований, даже незначительное нарушение которых может повлечь за собой серьезное административное наказание в соответствии КоАП РФ в виде приостановления деятельности или аннулирования лицензии.

Собственники понимают, что нарушение даже одной аптекой установленных законом правил может повлечь административное приостановление деятельности всей организации и поэтому законное дробление является элементом предусмотрительности, устойчивости, сохранения логистических цепочек и даже рабочих мест.

В таком случае обвинения о номинальности регистрации взаимозависимой организации и дробления бизнеса в целях неправомерного применения специальных режимов налогообложения и занижения налоговых баз является следствием обвинительного уклона.

2.Разделение направлений в рамках группы.

Многолетняя работа с бизнесом показывает естественное желание предпринимателей выделить отдельные направления в группе компаний.

Например, у нас есть клиент, который занимается всей цепочкой движения товара, начиная от производства, заканчивая конечной реализацией через собственную розничную сеть. В таком случае выделить в отдельное юр. лицо розничную продажу продукции имеет разумный экономический интерес с целью выхода на новые рынки сбыта, разделение бухгалтерского и управленческого учета, основных средств, лизинговых обязательств, а также не желание смешивать материально-технические ресурсы итд. Здесь имеет место законное дробление.

В такой ситуации при наличии имущественной обособленности и несения расходов каждой взаимозависимой организации – имеются шансы доказать деловую цель совместной деятельности организаций м законное дробление.

Именно через такие доводы доказывается деловая цель и законное дробление.

3.Самостоятельность.

Часто встречающиеся пороки при законном дроблении бизнеса — это экономия на построение действительно самостоятельных компаний. Это проявляется в установлении фактов контроля, единые IP-адреса, контрагенты, пересечение сотрудников, единый сайт, товарный знак, маркетинг и воронки продаж.

В последнее время мы видим, как налоговики в пуле своих доказательств используют убыточность одной из взаимозависимой организации в обосновании схемных отношений. Про убыточность и как ее объяснить — написали в отдельном посте.

В свою очередь, самостоятельность проявляется в: наличие собственного портфеля контрагентов, отсутствие единого производственного процесса, разные сайты, соц.сети и другое.

Все это называет — законная оптимизация налогов (даже при дроблении), это следствие реструктуризации и легендирования бизнеса (изменение его структуры, налоговых режимов, применение налоговых льгот и т.д.), при которой незаконные способы замещаются легальными с минимально возможными финансовыми потерями: при обелении бизнеса налоговая нагрузка чаще всего возрастает, но бизнес становится более безопасным.

В свою если вам нужен профессиональный взгляд, способный найти ошибки налоговиков даже и представить свои контр-инструменты пишите нам смело.

Налоговый адвокат Александр Бугрушев.

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