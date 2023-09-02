Топ-ошибки в акте налоговой проверки, которые помогут отменить доначисления

В этой статье рассмотрим следующие вопросы. Если в материалах 2 акта налоговой проверки, это законно? что сказал суд? Если налоговики не раскрыли расхождения в акте налоговой проверке? Зачем нужны сводные реестры и приложения. Акт не подписан или подписан не уполномоченными лицами.

ВВЕДЕНИЕ

Надо признать, в нынешних реалиях налоговый спор – война. На кону, существование бизнеса, здоровье, благополучие семей, порою и свобода, поэтому необходимо уметь находить ошибки акта налоговой проверки с судебной перспективой.

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В этом посте расскажем, как удалось оспорить доначисления по причине ошибок в акте налоговой проверки.

ОШИБКИ В АКТЕ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ ВЫИГРАТЬ СУД.

Часть 1. Два АКТА НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ. ЭТО ЗАКОННО?

Инспекцией проведена стандартная выездная налоговая проверка, по результатам которой вынесен акт налоговой проверки.

Далее налогоплательщик получил второй исправленный акт налоговой проверки с мотивировкой наличием технической ошибки, выразившейся в указании некорректной суммы доначислений.

В итоге, в материалах дела по итогам одной налоговой проверки общества за один и тот же период имеется два разных акта выездной налоговой проверки от одной и той же даты, с тем же номером.

Проанализировав два акта, стало понятно, что второй акт налоговой проверки отличался от первого:

Добавлены периоды доначислений, которые отсутствовали в первоначальном Акте.

Расхождение в суммах налоговых вычетов по НДС в первом акте

Сумма недоимки по НДС. увеличена на 62 347 985 руб.;

При значительном увеличении суммы доначислений в обоих Актах указана одна и та же сумма пеней;

В обоих актах налоговым органом приведены таблицы, которые отличаются по структуре, отраженным в них числовым показателям и объему отраженных в них данных.

Важно отметить, что, подметив такие существенные нарушения, было принято решения раскрыть их только в суде, чтобы ни инспекция, ни Управление не могло исправить такие корректировки.

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ЧТО СКАЗАЛ СУД ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?

В несенные изменения в первоначальную редакцию Акта налоговой проверки не могут быть признаны исправлением технической ошибки или опечатки, поскольку изменение мотивировочной части и последующее изменение резолютивной части данного документа повлияло на смысл и содержание самого Акта.

Вынесение двух актов по итогам одной налоговой проверки налоговым законодательством не предусмотрено.

«Новая редакция» Акта налоговой проверки н е может быть рассмотрена также и в качестве корректировки обстоятельств , выявленных при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля, так как это противоречит статьям 100 и 101 НК РФ и приводит к существенному нарушению прав налогоплательщика. Если считать изменения, внесенные в Акт налоговой проверки, результатом дополнительных мероприятий налогового контроля, то они должны быть представлены только в Дополнениях к Акту налоговой проверки, однако не могут изменять текст уже рассмотренного сторонами документа, то есть первоначального Акта налоговой проверки.

Пленум ВАС РФ в своем Постановлении от 30.07.2013 № 57 указал, что судам надлежит исходить из того, что н азначаемые руководителем налогового органа дополнительные мероприятия налогового контроля могут быть направлены только на сбор дополнительных доказательств.

Между тем, исправленный Акт налоговой проверки устанавливает неуплату налогов на новые дополнительные суммы и за новые дополнительные периоды, то есть фактически налоговый орган пересмотрел свои первоначальные выводы уже после вынесения первого Акта, увеличив тем самым сумму недоимки в 2,5 раза, то есть изменив налоговое бремя в сторону увеличения, что не предусмотрено действующим законодательством о налогах и сборах.

ЧАСТЬ II.В АКТЕ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ НЕ РАСКРЫТЫ РАСХОЖДЕНИЯ

Приложением № 28 приказа ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@ утверждены Требования к составлению акта налоговой проверки установлены на основании пункта 4 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно вышеназванным требованиям, в акте налоговой проверки должна быть раскрыта оценка количественного и суммового расхождения между заявленными в налоговых декларациях (расчетах) данными и (или) данными в иных документах, связанными с исчислением и уплатой (удержанием, перечислением) налогов (сборов, страховых взносов), и фактическими данными, установленными в ходе проверки (при выявлении непредставления в налоговый орган указанных документов указываются фактические данные, установленные в ходе проверки).

Соответствующие расчеты должны быть включены в Акт налоговой проверки или приведены в составе приложений к нему.

ЧАСТЬ III. В АКТЕ НЕТ СВОДНЫХ РЕЕСТРОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ.

По одному из наших дел, мы выявили, что налоговым органом при составлении акта налоговой проверки не были составлены сводные реестры с отражением наименования, номера, даты документов и необходимых количественных показателей.

Хотя такие реестры должны быть согласно Приложения № 28 приказа ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@

Например, такое бывает, если в отношении сведений об уплате налогов в акте налоговой проверки указаны лишь итоговые суммовые показатели. При этом невозможно определить, на основании каких первичных документов налоговым органом в акте налоговой проверки установлено совершение кооперативом налогового правонарушения.

Также инспекторы в обязательном порядке должны приложить к акту документы, подтверждающие факты выявленных в ходе проверки нарушений налогового законодательства (п. 3.1 ст. 100 НК). Такими документами признаются копии документов, которые являются доказательствами нарушений, выявленных в ходе проверки, а также другие материалы, собранные при проверке. В частности, протоколы допросов свидетелей, письменные ответы контрагентов налогоплательщика на запросы.

ЧАСТЬ. IV. АКТ НЕ ПОДПИСАН ИЛИ ПОДПИСАН НЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ.

Акт налоговой проверки подписывается лицами, которые ее проводили, а также лицом, в отношении которого проводилась проверка. Такое правило прямо прописано в пункте 2 статьи 100 НК. Соответственно если в акте не проставлены подписи должностных лиц, проводивших проверку, или проставлены не все подписи, то компания может попытаться признать такой акт незаконным. С учетом сложившейся судебной практики судьи принимают такой аргумент во внимание, подчеркнула Анастасия Вейнберг. Так, арбитры принимают решения в пользу налогоплательщиков, указывая, что акт, составленный налоговым органом, не соответствует НК, значит, вынесенное по нему решение ничтожно (постановление ФАС Восточно-Сибирского от 17.06.10 № А19-18236/09 округа).

Налоговый адвокат Александр Бугрушев.