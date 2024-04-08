Проверки самозанятых. Как сформировать досье защиты?

Написание этого поста сподвигнула проверка налоговой нашего клиента на предмет сотрудничества с самозанятыми. При этом, самой целью сотрудничества с самозанятыми была не экономия на зарплатных налогах и взносах.

О чем этот пост:

Написание этого поста сподвигнула проверка налоговой нашего клиента на предмет сотрудничества с самозанятыми. При этом, самой целью сотрудничества с самозанятыми была не экономия на зарплатных налогах и взносах. Была работа, привлекались самозанятые, работы и проектов не было — самозанятые не привлекались. Но налоговая посчитала это как уклонение от уплаты зарплатных налогов и создание искусственной схемы.

В этом посте рассмотрим, как сформировать досье защиты (defence fìle) при проверках работы с самозанятыми.

Как вычисляют?

Для налоговых проверок самозанятых используется прежде всего информационный ресурс «МАРМ». Налоговики присваивают риск-баллы организациям, осуществляют контрольные соотношения чеков, сопоставляют количество чеков, выписанных на конкретное юридическое лицо. После того, как проведен анализ чеков, формируется реестр налогоплательщиков с повышенным риск-баллами, который поступает на отработку инспектору для налоговой проверки самозанятого.

В рамках проверок самозанятых, налоговики будут использовать весь арсенал мероприятий налогового контроля:

Требования пояснений и документов к организации;

Требования о предоставлении пояснений и документов, направляемые самозанятым;

Вызовы на комиссию руководителя (один наш клиент кстати недавно наговорил на 2 проверки, об этом как-нибудь напишем);

Вызовы на допросы самозанятых;

Выезды инспекторов в офисы для того, чтобы «отлавливать самозанятых» в офисах организаций и актировать это.

Люди — вторая нефть. На просторах интернета распространяется нарратив, что проверять будут только организаций, которые являются заказчиками как минимум 10 самозанятых, а все, у кого их меньше – не в зоне риска.

К сожалению, нашим клиентам, кто не пользуется услугами 10-ти самозанятых пришли требования примерно с таким текстом:

«Уважаемый господин, ИФНС сообщает, что Ваша компания в 2023 году оплачивала услуги лиц, применяющих НПД (самозанятых). Такие операции могут быть переквалифицированы в трудовые отношения. Предоставьте пояснения или доплатите соц.взносы».

Досье защиты и зачем нам это нужно?

Досье защиты (defence fìle) — совокупная доказательственная база, которая формируется налогоплательщиком в виде отдельных доказательств, обосновывающие рисковые взаимоотношения, которые могут стать причинами доначислений. Таким рисковыми схемами, могут быть инструменты законной оптимизации налогов, применение спец. режимов (с меньшей налоговой нагрузкой) работы с взаимозависимыми компаниями (обвинение в дроблении), привлечения самозанятых (обвинение в уклонениях оплаты зарплатных налогов) и др.

Досье защиты помогает обосновать деловую цель, ресурсы, реальность субъектного состава.

Такой пакет доказательств формируется, чтобы минимизировать и избежать налоговые проверки, в том числе с самозанятыми, а в конечном итоге – уголовной, субсидиарной ответственности при доначислениях недоимок.

Если мы привлекаем самозанятых — необходимо сформировать досье защиты желательно по каждому самозанятому, для того, чтобы налоговики не переквалифицировали гражданские отношения в трудовые и не доначислили зарплатные налоги.

Например, один из наших клиентов часто привлекал самозанятых под подрядные проекты в сфере монтажа электрооборудования, чем «заслужил» себе проверку. У него не было цели экономии зарплатных налогов. Эти самозанятые монтажники, оказывали услуги «шабашили» как ему, так и другим заказчикам.

В рамках проверки схем с самозанятыми, мы смогли, сформировать доказательственную базу в рамках направления электромонтажа, с обоснованием следующей деловой цели, которая должна как раз обрасти доказательствами.

В частности, мы обосновываем, что, когда возникают периодические заказы (проекты) налогоплательщик привлекал на субподрядные работы отдельных мастеров, которые оказывают такие услуги своими силами, с помощью своего оборудования. Они сами определяют график работы, методы работы и применяемые инструменты. Заказчику важен результат и качество. Приобретать оборудование и спец.форму для оказания услуг электромонтажа не целесообразно, поскольку такие проекты появляются периодически и это не основной заработок компании.

Для формирования досье защиты надо запросить — перечень инструментов за подписью самозанятого, доказательства покупки таких инструментов, информацию о других проектах самозанятого в том числе чеки по другим заказчикам, возможно даже примеры документации по другим проектам, сайт или профили на различных платформах, где ищет заказы такой подрядчик (профи.ру, яндекс услуги и др.). Безусловно запросить справку о постановке на учет в качестве самозанятого.

Если для трудовых отношений важен сам процесс, а для подряда результат, в такое досье защиты также войдут выполненные проекты самозанятого-подрядчика.

Сейчас касательно проверок по самозанятым, в зоне риска организации, которые выполняют определенные услуги, при этом такие услуги выполняются «руками самозанятых», а сами компании аккумулируют входящий денежный поток от клиентов и осуществляют одновременно исходящие платежи в адрес самозанятых.

В такой ситуации, самозанятые — подрядчики выбивают большое количество чеков в отношении одного покупателя, что подсвечивается программами налоговиков, как схемные отношения.

В свою если вам нужен профессиональный взгляд, способный найти ошибки налоговиков и представить свои контр-инрументы в рамках проверки самозанятых - пишите нам в телеграмм - канале, кстати там все о безопасности бизнеса и их команд.

Налоговый адвокат, Бугрушев Александр