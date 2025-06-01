Фиктивная налоговая миграция – выездные проверки

Начались первые выездные налоговые проверки по факту обвинений в фиктивной налоговой миграции.

Первые выводы (что можно опубликовать)

Состав группы:

Руководитель группы выездной проверки – руководящее должностное лицо одной из Московской Инспекций.

В составе группы – большая часть инспекторов из г. Москвы.

Скорей всего формируется практика, что большую часть проверочной группы будет составлять инспектора из той налоговой субъекта с которой переехал налогоплательщик в льготный регион или возможно будут только инспектора с Москвы (по понятным причинам).

Как защищаться от проверок читайте в моем телеграмм-канале.

Проверки с ориентированы на селлеров и их специфику.

По направлениям проверки и содержанию требований (запросов), видно, что налоговики изучили характер деятельности селлеров и они нащупывают новую доказательственную базу, они годами копили информацию с банков и своих ресурсов, чтобы сейчас реализовывать модель обвинения по фиктивной налоговой миграции.

Модель обвинения фиктивной налоговой миграции в Калмыкию, Удмуртию:

Источники доказательств (по селлерам): Фулфилмент и Маркетплейс

У селлеров очень много информации аккумулируется в:

1) Организациях, который предоставляют фулфилмент

2) Сам Маркетплейс.

Именно там огромный пул доказательств, как фиктивной миграции, так и дробления, серой занятости и любой схемы оптимизации.

Там налоговики запросят:

Контактные данные лиц, с кем осуществлялось взаимодействие по линии ФФ- Селлер.

(цель: доказывания дробления и серой занятости).

Например, если заявки подает одно лицо от нескольких ИП – это доказывает дробление. Если это контактное лицо со стороны Селлера не трудоустроен – серая занятость.

Информация о наименовании маркетплейсов, на которые осуществлялась отгрузка товаров ( цель: перекрестная проверка)

Сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ в личный кабинет вышеуказанного ИП (запрос в МП. Цель доказывания дробления, серой занятости, фиктивной миграции и нахождения не в льготном регионе). В целом неплохое доказательство для них, но я больше его отношу к косвенным.

Кто занимается налоговыми спорами и реально защищает налогоплательщиков в суде знают сложившуюся практику касательно Ip-адресов при обвинениях в том же дроблении (роль статистических и динамических адресов – писал года полтора назад о них).

По линии фиктивной миграции и факта, того, что адрес точки входа в ЛК селлера будет не в льготном регионе необходимо следовать только тем инструментам, которые предусматривает закон.

IP-адрес может быть привязан к менеджеру, который имеет основание для такого входа и даже не в льготном регионе.

Информация о пунктах (адресах) получения, обработки и отгрузки товаров на склады маркетплейсов (запрос в МП и ФФ. Цель доказывания дробления и серой занятости, фиктивной налоговой миграции)

И еще больше десяти запрашиваемых параметров. Идет также прощупывание почвы по обвинению в дроблении на маркетплейсах.

В общем, давно я не видел таких специально составленных требований (запросов) с ориентацией на маркетплейсы.