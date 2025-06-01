Фиктивная налоговая миграция – выездные проверки

Первые выводы (что можно опубликовать)
Состав группы:
Руководитель группы выездной проверки – руководящее должностное лицо одной из Московской Инспекций.
В составе группы – большая часть инспекторов из г. Москвы.
Скорей всего формируется практика, что большую часть проверочной группы будет составлять инспектора из той налоговой субъекта с которой переехал налогоплательщик в льготный регион или возможно будут только инспектора с Москвы (по понятным причинам).
Как защищаться от проверок читайте в моем телеграмм-канале.
Проверки с ориентированы на селлеров и их специфику.
По направлениям проверки и содержанию требований (запросов), видно, что налоговики изучили характер деятельности селлеров и они нащупывают новую доказательственную базу, они годами копили информацию с банков и своих ресурсов, чтобы сейчас реализовывать модель обвинения по фиктивной налоговой миграции.
Модель обвинения фиктивной налоговой миграции в Калмыкию, Удмуртию:
Источники доказательств (по селлерам): Фулфилмент и Маркетплейс
У селлеров очень много информации аккумулируется в:
1) Организациях, который предоставляют фулфилмент
2) Сам Маркетплейс.
Именно там огромный пул доказательств, как фиктивной миграции, так и дробления, серой занятости и любой схемы оптимизации.
Там налоговики запросят:
Контактные данные лиц, с кем осуществлялось взаимодействие по линии ФФ- Селлер.
(цель: доказывания дробления и серой занятости).
Например, если заявки подает одно лицо от нескольких ИП – это доказывает дробление. Если это контактное лицо со стороны Селлера не трудоустроен – серая занятость.
Информация о наименовании маркетплейсов, на которые осуществлялась отгрузка товаров (цель: перекрестная проверка)
Сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ в личный кабинет вышеуказанного ИП
(запрос в МП. Цель доказывания дробления, серой занятости, фиктивной миграции и нахождения не в льготном регионе). В целом неплохое доказательство для них, но я больше его отношу к косвенным.
Кто занимается налоговыми спорами и реально защищает налогоплательщиков в суде знают сложившуюся практику касательно Ip-адресов при обвинениях в том же дроблении (роль статистических и динамических адресов – писал года полтора назад о них).
По линии фиктивной миграции и факта, того, что адрес точки входа в ЛК селлера будет не в льготном регионе необходимо следовать только тем инструментам, которые предусматривает закон.
IP-адрес может быть привязан к менеджеру, который имеет основание для такого входа и даже не в льготном регионе.
Информация о пунктах (адресах) получения, обработки и отгрузки товаров на склады маркетплейсов
(запрос в МП и ФФ. Цель доказывания дробления и серой занятости, фиктивной налоговой миграции)
И еще больше десяти запрашиваемых параметров. Идет также прощупывание почвы по обвинению в дроблении на маркетплейсах.
В общем, давно я не видел таких специально составленных требований (запросов) с ориентацией на маркетплейсы.
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