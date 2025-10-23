Фиктивная налоговая миграция. Разъяснения МинФина Калмыкии

Для того, чтобы построить защиту налогоплательщиков при обвинении налоговой миграции , я задал 5 вопросов Минфину Калмыкии:
1. Нужно ли жить в Калмыкии, чтобы применять 1 % по УСН?
2. Имеет ли право селлеры, которые не привязаны к определенной территории - применять ставку 1 % по УСН?
3. Есть ли требования о обязательном наличии финансово – хозяйственной деятельности на территории Калмыкии (склад, офис, производство) для применения 1 % УСН?
4. Есть ли требование к основному ОКЭД?
5. Какой закрытый перечень требований для применения 1 % по УСН?
Эти 5 вопросов были заданы не случайно
Мною была проанализирована вся судебная практика, десятки требований УФНС нескольких субъектов, протоколов комиссии.
Эти вопросы были составлены так, чтобы эти ответы положить в основу защитной модели, а особенно при предъявлении доводов налоговой «об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности» в субъекте или «преимущественного проживания».
Эти вопросы имеют практическое значение, направленные на одну лишь цель – создание защитной модели.
Разъяснения Минфина имеют историческую судебную практику в рамках обвинений в фиктивной налоговой миграции.
Сам запрос и ответ МинФина РК опубликован в моем ТГ- канале (адвокат Бугрушев А.В.).
Вопросы и ответы Минфина РК
1.Какие существуют обязательные нормативные условия для применения налогоплательщиками пониженных ставок по УСН согласно Закону Республики Калмыкия от 11.10.2022 г. № 243-VI-З (в ред. от 20.11.2024г., а также в предыдущей ред.)?
Цель вопроса: Это вопрос общий, вводный. Цель его чтобы нам разъяснили какой закрытый перечень условий существует для применения пониженной ставки.
Ответ Минфина на первый вопрос – «Регистрация в Калмыкии и КУДИР».
2.Предъявляет ли Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 г. № 243-VI-З (в ред. от 20.11.2024г., а также в предыдущей ред.) нормативные требования в части осуществления налогоплательщиками определенных видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, чтобы иметь право применять пониженные ставки по УСН?
Цель этого вопроса была – уточнить имеется ли требование по ОКВЭД так как это было в предыдущей редакции закона.
Ответ Минфина — требования по ОКВЭД не установлены
3.Имеет ли право налогоплательщик – селлер, то есть предприниматель, который преимущественно занимается онлайн продажами по информационно-коммуникационной сети Интернет (через маркетплейсы Wildberries, OZON и др.), который не привязан к конкретному рабочему месту, территории - применять пониженную ставку по УСН согласно Закону Республики Калмыкия от 11.10.2022 г. № 243-VI-З (в ред. от 20.11.2024г., а также в предыдущей редакции)?
Цель вопроса: Если первый мой поставленный вопрос был вводный, это прямой вопрос по селлерам. При этом я раскрываю основные маркеры вопроса – то есть селлер не привязан к определенной территории и занимается онлайн – продажами.
Ответ Минфина: не содержатся требования для налогоплательщиков — селлеров, которые не привязаны к конкретному рабочему месту, территории для применения пониженной налоговой ставки по УСН.
4.Предъявляет ли Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 г. № 243-VI-З налогоплательщикам – селлерам требования о наличии финансово - хозяйственной деятельности (оффлайн точка сбыта, офис, производство) на территории Республики Калмыкия для применения пониженной ставки по УСН?
Цель вопроса: Вопрос задан по двум основным причинам.
Первое – такой вывод о наличие финансово – хоз. деятельности делала налоговая в своих протоколах комиссии. Соответственно надо было либо подтвердить, либо опровергнуть по мнению Минфина РК нужно ли наличии финансово-хозяйственной деятельности в регионе.
Во вторых – поскольку всю бизнес инфраструктуру селлера от логистики до передачи товара берет маркетплейс необходимо было понять или опровергнуть гипотезу, что селлеру нет необходимости иметь хоз. деятельность на территории льготного региона.
Ответ: В Законе РК № 243-VI-3 не содержатся требования об обязательном наличии финансово-хозяйственной деятельности, офисов, производственных помещений или офлайн-точек сбыта на территории Республики Калмыкия для применения пониженной налоговой ставки по УСН.
5.Предъявляет ли Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 г. № 243-VI-З требование налогоплательщикам о преимущественном фактическом проживании на территории Республики Калмыкия для применения пониженной ставки по УСН?
В Законе РК № 243-VI-3 не содержатся требования налогоплательщикам о преимущественном фактическом проживании на территории Республики Калмыкия для применения пониженной ставки по УСН.
Особое мнение Автора запроса
Это разъяснение Минфина не должно создать «мнимое» чувство безопасности, потому что:
1) Разъяснение МинФина РК не является самостоятельным доказательством
2) Разъяснение МинФина РК не является нормой права
3) Только лишь ссылка на Разъяснение при проверочных мероприятиях не позволит защитится на обвинения в фиктивной налоговой миграции.
4) При «покупных» регистрациях и наличия аналогичных инструментов для «галочки» – ссылка на Разъяснение МинФина РК не имеет никакого значения
5) Разъяснение призвано «объединить/сшить» доказательства налогоплательщика в одну целую модель.
Налоговый адвокат, Бугрушев А.В.
Начать дискуссию