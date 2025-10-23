Фиктивная налоговая миграция. Разъяснения МинФина Калмыкии

Вопросы и ответы Минфина РК

1.Какие существуют обязательные нормативные условия для применения налогоплательщиками пониженных ставок по УСН согласно Закону Республики Калмыкия от 11.10.2022 г. № 243-VI-З (в ред. от 20.11.2024г., а также в предыдущей ред.)?

Цель вопроса: Это вопрос общий, вводный. Цель его чтобы нам разъяснили какой закрытый перечень условий существует для применения пониженной ставки.

Ответ Минфина на первый вопрос – «Регистрация в Калмыкии и КУДИР».

2.Предъявляет ли Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 г. № 243-VI-З (в ред. от 20.11.2024г., а также в предыдущей ред.) нормативные требования в части осуществления налогоплательщиками определенных видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, чтобы иметь право применять пониженные ставки по УСН?

Цель этого вопроса была – уточнить имеется ли требование по ОКВЭД так как это было в предыдущей редакции закона.

Ответ Минфина — требования по ОКВЭД не установлены

3.Имеет ли право налогоплательщик – селлер, то есть предприниматель, который преимущественно занимается онлайн продажами по информационно-коммуникационной сети Интернет (через маркетплейсы Wildberries, OZON и др.), который не привязан к конкретному рабочему месту, территории - применять пониженную ставку по УСН согласно Закону Республики Калмыкия от 11.10.2022 г. № 243-VI-З (в ред. от 20.11.2024г., а также в предыдущей редакции)?

Цель вопроса: Если первый мой поставленный вопрос был вводный, это прямой вопрос по селлерам. При этом я раскрываю основные маркеры вопроса – то есть селлер не привязан к определенной территории и занимается онлайн – продажами.

Ответ Минфина: не содержатся требования для налогоплательщиков — селлеров, которые не привязаны к конкретному рабочему месту, территории для применения пониженной налоговой ставки по УСН.

4.Предъявляет ли Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 г. № 243-VI-З налогоплательщикам – селлерам требования о наличии финансово - хозяйственной деятельности (оффлайн точка сбыта, офис, производство) на территории Республики Калмыкия для применения пониженной ставки по УСН?

Цель вопроса: Вопрос задан по двум основным причинам.

Первое – такой вывод о наличие финансово – хоз. деятельности делала налоговая в своих протоколах комиссии. Соответственно надо было либо подтвердить, либо опровергнуть по мнению Минфина РК нужно ли наличии финансово-хозяйственной деятельности в регионе.

Во вторых – поскольку всю бизнес инфраструктуру селлера от логистики до передачи товара берет маркетплейс необходимо было понять или опровергнуть гипотезу, что селлеру нет необходимости иметь хоз. деятельность на территории льготного региона.

Ответ: В Законе РК № 243-VI-3 не содержатся требования об обязательном наличии финансово-хозяйственной деятельности, офисов, производственных помещений или офлайн-точек сбыта на территории Республики Калмыкия для применения пониженной налоговой ставки по УСН.

5.Предъявляет ли Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 г. № 243-VI-З требование налогоплательщикам о преимущественном фактическом проживании на территории Республики Калмыкия для применения пониженной ставки по УСН?

В Законе РК № 243-VI-3 не содержатся требования налогоплательщикам о преимущественном фактическом проживании на территории Республики Калмыкия для применения пониженной ставки по УСН.