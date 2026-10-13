Налог на прибыль по товарам в остатках: когда доначисление по ст. 54.1 НК РФ подлежит исключению

В налоговых спорах по ст. 54.1 НК РФ основное внимание традиционно уделяется контрагентам: наличию у них ресурсов, движению денежных средств, поведению второго и третьего звена. Расчёту самих доначислений по налогу на прибыль уделяется значительно меньше внимания. Между тем именно здесь нередко допускается ошибка, которая позволяет исключить часть недоимки независимо от исхода спора о реальности сделок.

Речь идёт о ситуации, когда инспекция исключает из расходов стоимость товаров, которые на конец проверяемого периода оставались на складе и в расходах налогоплательщика не учитывались.

В одном из дел, которые мы ведём, инспекция после анализа нашей позиции сама внесла изменения в решение по выездной проверке и исключила 1 785 333 руб. налога на прибыль и 178 533 руб. штрафа.

Ниже разберу, почему такая ошибка возникает, на каких нормах основан довод и при каких условиях его заявление обоснованно.