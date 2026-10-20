Фиктивная налоговая миграция в Удмуртию: линия защиты селлера по акту почти на 15 млн руб

Клиент пришел на первую встречу с актом и объемной папкой «доказательств проживания»: квитанции ЖКУ, кассовые чеки Ижевских магазинов, проездные документы. Он был уверен, что этого достаточно. Мне хватило нескольких минут, чтобы увидеть то, что я вижу почти в каждом таком деле: инспекция давно умеет нейтрализовать именно этот набор.

Клиент пришёл на первую встречу с актом и объёмной папкой «доказательств проживания»: квитанции ЖКУ, кассовые чеки Ижевских магазинов, проездные документы. Он был уверен, что этого достаточно. Мне хватило нескольких минут, чтобы увидеть то, что я вижу почти в каждом таком деле: инспекция давно умеет нейтрализовать именно этот набор, причём одними и теми же формулировками, которые переходят из акта в акт.

В этом и состоит главная асимметрия споров о фиктивной миграции в Удмуртию. Налоговый орган действует по отработанной методике и опирается на накопленную практику. Налогоплательщик же каждый раз выстраивает защиту с чистого листа и, как правило, на той территории, где инспекция заведомо сильнее. Исход спора решает не объём документов, а понимание этой методики и способность вывести спор за её пределы.

Кейс

Клиент продаёт женскую одежду на Wildberries и Ozon, оборот около 200 млн руб. в год. Осенью 2024 года он сменил регистрацию на Удмуртию, весной 2025-го купил жильё в Ижевске. За 2024 и 2025 годы применял ставку 1 % по п. 4 ч. 1 ст. 1.2 Закона УР № 66-РЗ.

УФНС по Удмуртской Республике по итогам камеральной проверки за 2025 год предложило доначислить больше 10 млн руб. налога, пени и штраф 40 % за умысел. Всего почти 15 млн. Ответ на требование клиент к тому моменту уже отправил сам, и часть его формулировок инспекция процитировала в акте против него.

Как устроен акт по фиктивной миграции в Удмуртию

Я прочитал десятки таких актов. Они собраны из одного конструктора, девяти «признаков»: адрес, по которому зарегистрированы другие ИП; вид деятельности, «не предполагающий» работы в регионе; «неизменная схема бизнеса»; сотрудник в другом регионе; счета в «чужих» банках; семья по прежнему адресу; IP-адреса; нет «бесспорных доказательств деловой цели»; нет «признаков пребывания».

Ни одного из этих условий нет в законе. Это не нарушения, а набор косвенных обстоятельств, который должен создать у проверяющего ощущение «и так всё понятно». Задача защиты — разрушить это ощущение.

Линия защиты: четыре эшелона

Эшелон первый — закон, но не так, как его обычно читают.

Довод «в Законе № 66-РЗ нет требования проживать» знают все, и инспекция давно научилась его обходить: «Закон законом, а налоговая выгода необоснованна». Поэтому мы строили не один довод, а связку из нескольких, которые подпирают друг друга:

— закон даёт ставку ИП, впервые зарегистрированным в Удмуртии в 2023–2030 годах в связи с переменой места жительства. Условие о пяти работниках есть только для организаций. Законодатель знал, как ставить условия, и для ИП их не поставил;

— Министерство финансов Удмуртии, то есть орган, который по закону толкует региональный налоговый закон (п. 2 ст. 34.2 НК РФ), подтвердило: проживания, офиса, склада или производства в республике закон не требует. Письмо и мой разбор: разъяснения Минфина Удмуртии;

— для налоговых целей место жительства — это адрес регистрации (п. 2 ст. 11 НК РФ). Инспекция в актах ссылается на ГК РФ, а норму собственного кодекса не замечает;

— фиктивность регистрации устанавливает МВД (ст. 7 Закона № 5242-1), а не налоговая.

Есть и ещё один элемент правовой конструкции, который я считаю в этих делах главным. Его я раскрою на консультации, а не в блоге. Скажу только, что он основан на действиях самого федерального законодателя и на том, что тот в 2024 году решил, а чего решить не захотел.

Эшелон второй — противоречия самой системы.

Здесь у налоговой самые слабые места, и о них надо говорить в возражениях жёстко, без реверансов.

Регистрация решает всё — когда это выгодно бюджету. В деле № А50-3019/2023 предприниматель с московской регистрацией работал в Перми и просил Пермскую пониженную ставку. Налоговая возражала, суд отказал: ставку определяет регион регистрации. В Удмуртии та же система утверждает обратное: регистрация ничего не значит. Один критерий, когда он даёт больше налога, и другой, когда меньше.

С квитанциями ЖКУ та же логика. Платите — «это обязанность любого собственника». Не платите — «доказательство, что не живёте». Выиграть по такой логике невозможно.

И самый неудобный для инспекции факт: декларацию за 2024 год со ставкой 1 % по той же регистрации, с теми же банками и сотрудником налоговая приняла и не оспорила. Одна и та же регистрация не может быть законной в 2024 году и фиктивной в 2025-м.

Эшелон третий — деловая цель, которую никто не спрашивал.

Акт утверждает, что «бесспорных доказательств деловой цели» нет. На первой встрече клиент и сам не мог её сформулировать: «Ну, я переехал, мне там нравится». Деловую цель мы нашли в данных его же личного кабинета. Она там была, просто её никто не прочитал.

Несколько фактов из того, что мы установили:

— Приволжский федеральный округ — второй рынок клиента после Центрального: 14 % продаж, покупатели во всех 14 субъектах округа и в 42 населённых пунктах Удмуртии. Продажи в Удмуртии вдвое выше, чем в регионе прежнего учёта, который налоговая называет «фактическим местом деятельности»;

— после переезда клиент сделал то, чего не делает большинство селлеров: ушёл с перегруженных складов Московского региона на региональный склад Wildberries в Сарапуле. На маркетплейсе скорость доставки — это видимость карточки и процент выкупа. Покупательница заказывает два платья на праздник и оставляет то, что приехало первым. Конкурировать с московскими продавцами за московские склады дорого, а зайти сбоку через региональный склад — стратегия;

Есть и третий фактор — региональный. Регистрация в определённом регионе открывает предпринимателю доступ к инструментам роста, которые маркетплейс и государство дают далеко не всем.

Деталей не будет: это часть стратегии, которую мы используем в каждом таком деле. Подсказка для внимательных: в августе 2025 года одно такое событие прошло как раз в Сарапуле.

Чего мы не делаем никогда

Клиент спросил: «А может, оформим аренду квартиры за прошлый год?» Нет. Ни одного документа задним числом. Фальшивка вскрывается одним допросом или запросом в банк и после этого топит все настоящие доказательства. Защита строится из того, что у клиента уже есть.

Итог

Возражения больше чем на 60 страниц. Каждый из девяти признаков опровергнут отдельно: юридически, системно и фактически.

Результат рассмотрения материалов проверки — дополню после решения.

Адвокат, налоговый консультант Александр Бугрушев