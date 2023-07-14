Как передать ценные бумаги в контролируемую иностранную компанию (КИК) и зачем это нужно в 2023 году

В каких случаях может потребоваться перевод портфеля ценных бумаг на КИК, а также про валютные риски в 2023 году и увеличение капитала за счет вклада ценными бумагами расскажу в статье.

В каких случаях может потребоваться перевод портфеля ценных бумаг на КИК

В своем обзоре, посвященном последствиям, связанным с прекращением автоматического обмена со Швейцарией, я писал о том, что с 16 декабря 2022 года на счета в Швейцарских банках запрещается зачислять средства по любым операциям с ценными бумагами и ПФИ (фьючерсы, опционы и тп), как то: дивиденды, купоны, доход от продажи, погашения ценных бумаг и тп - такие зачисления будут считаться незаконными валютными операциями со штрафом 20-40% от суммы зачисления и суммы последующего расходования таких незаконно зачисленных средств.

В качестве одного из решений предлагается перевод портфеля ЦБ в собственную контролируемую иностранную компанию (КИК), что предоставляет несколько налоговых преимуществ, а также исключает риск нарушения валютного законодательства РФ, т.к. на КИК, как на валютного НЕрезидента, НЕ распространяются требования российского валютного законодательства, и она вправе осуществлять любые зачисления на свой корпоративный валютный счет.

Вместе с тем, с 2022 года и до настоящего времени в 2023 году иностранные банки проводят активную политику по закрытию личных банковских счетов россиянам, однако, при определенных условиях, соглашаются на продолжение отношений при условии, если портфель будет переведен на иностранную компанию (КИК).

Таким образом, вопрос о переводе ценных бумаг в КИК в 2023 году достаточно актуален, и в настоящей статье мы более детально рассмотрим возникающие в этой связи валютные и налоговые последствия и особенности.



Основания для перевода ценных бумаг от физического лица на КИК

Перевести портфель ценных бумаг от физического лица в пользу своей же компании необходимо по определенному основанию, каждое из которых влечет свои валютные и налоговые последствия. Возможные основания:

займ ценными бумагами

увеличение капитала за счет взноса ценными бумагами

вклад в имущество ценными бумагами, дарение

Займ ценными бумагами

Первый способ, о котором обычно задумываются наши клиенты - предоставить займ собственной КИК ценными бумагами, чтобы потом вернуть бумаги без налога. Хотел бы сразу сказать, что этот способ очень невыгоден на практике, т.к. имеет существенные особенности налогового регулирования.

Налоговые риски

Налоговый кодекс РФ устанавливает специальное регулирование договоров займа ценными бумагами, заключаемых как в соответствии с законодательством РФ, так и в соответствии с законодательством иностранных государств — ст. 282.1 НК.

В частности:

срок займа не может превышать 1 год , если по истечении указанного срока бумаги не будут возвращены займодавцу, то формально наступает факт реализации ценных бумаг, то есть будет считаться, что займодавец (акционер) продал ценные бумаги заемщику (КИК) и получил доход в размере рыночной стоимости переданных ценных бумаг на дату их передачи по договору займа — п 2 ст 282.1 НК.

возврату подлежат те же бумаги, которые передавались изначально , т.е. КИК не вправе осуществлять операции с ценными бумагами, а должна держать их и передать займодавцу (в срок не позднее 1 года, как указано выше) — п 1 ст. 807 ГК, а также Письмо МинФина РФ от 01 февраля 2023 №03-03-06/2/7984.

на сумму займа должны быть начислены проценты в денежном выражении за пользование телом займам, прим этом, имеется высокий риск, что налоговая применить подход, установленный в пп 2 п 2 ст. 212 НК, устанавливающий, что процентная ставка должна быть не менее 9%.

Факт предоставления займа ценными бумагами будет виден в финансовой отчетности КИК, подаваемой в налоговый орган ежегодно вместе с уведомлением о КИК, а несоблюдение указанных выше требований НК РФ влечет риск (оцениваем как «выше среднего») признания такой передачи реализацией с доначислением НДФЛ с формально полученного дохода в размере рыночной стоимости ценных бумаг на дату их передачи.

Валютные риски в 2023 году

Напоминаю, что в 2023 году при оценке валютных рисков при совершении валютной операции необходимо вначале оценить на наличие специального регулирования (Указы Президента РФ, Официальные разъяснения ЦБ РФ, Выписки из протоколов Правительственной комиссии и т.п.), а затем — общего (ФЗ-173«О валютном регулировании и валютном контроле»).

Пп а п 3 Указа Президента РФ №79 от 28.02.2022 установлен запрет на предоставление резидентами в пользу нерезидентов «...иностранной валюты по договорам займа», таким образом, предоставление ценных бумаг НЕ нарушает специальных норм валютного законодательства. Общими нормами ФЗ-173 также разрешается совершение подобной валютной операции с валютными ценностями между резидентом и нерезидентом — ст 6 ФЗ-173 «О валютном регулировании и валютном контроле».

РЕКОМЕНДАЦИИ: высоко рисковый вариант для налоговых резидентов РФ, подающих ежегодный ОДС (из которого будет виден факт выбытия портфеля), а также ежегодного Уведомления о КИК вместе с финансовой отчетностью ввиду возможности обнаружения налоговым органом и контроля за соблюдением специальных требований НК РФ.

Увеличение капитала за счет вклада ценными бумагами

Это самый распространенный способ внесения ценных бумаг в свою иностранную компанию, который использовался очень часто, однако, после введения специального валютного регулирования в 2022-2023 у этого способа появились валютные риски.

Налоговые риски

Увеличение капитала компании за счет вклада ценными бумагами не имеет специального регулирования НК РФ, то есть на практике достаточно принять Резолюцию об увеличении капитала компании за счет вклада его участников. При этом, рекомендуется увеличивать не уставный, а добавочный капитал, т.к. во многих юрисдикциях увеличение уставного капитала свыше определенного значения влечет обязанность уплаты пошлины/сбора/взноса и тп. Также рекомендуется оценить и принять к учету ценные бумаги по их рыночной стоимости на дату передачи, что будет зафиксировано в финансовой отчетности КИК.

Возврат внесенных таким образом ценных бумаг или эквивалента в виде денежных средств обратно акционеру можно осуществлять в будущем без налога (НДФЛ) путем принятия Резолюции об уменьшении капитала. В случае запроса о природе полученных от своей КИК средств российской налоговой будет необходимо предоставить банковские выписки с личного счета займодавца в качестве подтверждения факта внесения ценных бумаг в капитал компании.

Валютные риски в 2023 году

Пунктом 2 Указа Президента РФ №126 установлен запрет на существление без получения разрешений ЦБ РФ операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица — нерезидента. Как формально следует из описанной нормы, ЛЮБАЯ оплата доли как денежными, так и неденежными средствами подпадает под ограничение. При этом, Решением рабочей группы ЦБ РФ от от 23.06.2022 № ПРГ-12-4/1383 разрешается такая оплата капитала:

без ограничений, если валютой оплаты является российский рубль валюта дружественного государства .

в пределах общего лимита в 15 млн руб (по курсу на дату платежа), если валютой является валюта НЕдружественного государства.

РЕКОМЕНДАЦИИ: затруднительно использовать ввиду валютного ограничения, т.к. большинство зарубежных бумаг номинировано в недружественных валютах. Рекомендуется получить ответ на частный запрос ЦБ РФ о применении ограничений, установленных Указом Президента РФ №126 к подобной операции.

Вклад в имущество ценными бумагами, безвозмездная финансовая помощь, дарение

Данный способ финансирования компаний также применяется на практике, однако, делает невозможным возврат портфеля без налога

Налоговые риски

Считается, что подобное основание является реализацией и влечет переход права собственности на бумаги в пользу компании. Таким образом, первое, что необходимо сделать — оценить налоговые последствия на уровне самой компании в ее юрисдикции при получении такой помощи.

Будущий возврат портфеля или денежных средств в случае его продажи компанией будет признаваться распределением прибыли КИК в виде дивидендов, что повлечет ДЛЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ РФ обязанность по уплате НДФЛ фактически повторно с собственных средств

Валютные риски в 2023 году

Указом Президента РФ №81 предусмотрен запрет на соврешение сделок с ценными бумагами с лицами из недружественных государств, при этом, своя КИК к таковым НЕ относится в силу п 12 Указа Президента РФ №95. Таким образом, подобная передача формально не нарушает специальных валютных норм и разрешена в 2023 году.

РЕКОМЕНДАЦИИ: невыгодно использовать ввиду налоговых последствий для налоговых резидентов РФ, однако, если распределение прибыли в виде дивидендов осуществить в нерезидентный год — обязательств по НДФЛ в РФ не возникнет