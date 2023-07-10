Способы завода средств в КИК в 2024 году. Основные варианты

Основные варианты после 1 апреля 2024 года с учетом имеющихся ограничений (распространяются на всех валютных резидентов, независимо от проживания за пределами РФ).

1. Предоставление займа в рублях в заявленную КИК:



Разрешается без ограничений по сумме.



Необходимо наличие счета в российских рублях либо в зарубежном банке, либо в банке РФ (последствия открытия счета в РФ на КИК).



2. Предоставление займа в рублях в компанию партнера (или свою вторую КИК) из дружественной юрисдикции (напр в стране СНГ):

с последующим предоставлением займа в иностранной валюте от партнерской компании в свою КИК.

Разрешается без ограничений по сумме.



3. Предоставление займа в иностранной валюте в свою КИК:

разрешается ТОЛЬКО в «уведомленную» КИК для целей содержания имущества, принадлежащего КИК за пределами РФ в объеме НЕ превышающем аналогичное прошлое финансирование (выгодно для SCI компаний).

4. Вклад в капитал/ дарение /вклад в имущество/безвозмездная фин.помощь:

Разрешается в любой иностранной валюте, но в пределах совокупного лимита в 15 млн руб в каждую КИК в отношении каждого акционера (для случаев «семейного» участия в КИК).

⚠️Прочие варианты, влекущие высокий риск признания притворными, т.е. прикрывающими собой финансирование компании:

покупка недвижимости с последующим фиктивным расторжением контракта и возвратом средств на КИК; покупка облигаций, векселя у КИК; покупка товаров/услуг у своей КИК и пр.

❗️Также обращаем внимание, что, несмотря на законность, например, рублевых займов банки могут «не пропускать» платеж, исходя из своих внутренних инструкций.