Способы завода средств в КИК в 2024 году. Основные варианты

1. Предоставление займа в рублях в заявленную КИК:
Разрешается без ограничений по сумме.
Необходимо наличие счета в российских рублях либо в зарубежном банке, либо в банке РФ (последствия открытия счета в РФ на КИК).
2. Предоставление займа в рублях в компанию партнера (или свою вторую КИК) из дружественной юрисдикции (напр в стране СНГ):
с последующим предоставлением займа в иностранной валюте от партнерской компании в свою КИК.
Разрешается без ограничений по сумме.
3. Предоставление займа в иностранной валюте в свою КИК:
разрешается ТОЛЬКО в «уведомленную» КИК для целей содержания имущества, принадлежащего КИК за пределами РФ в объеме НЕ превышающем аналогичное прошлое финансирование (выгодно для SCI компаний).
4. Вклад в капитал/ дарение /вклад в имущество/безвозмездная фин.помощь:
Разрешается в любой иностранной валюте, но в пределах совокупного лимита в 15 млн руб в каждую КИК в отношении каждого акционера (для случаев «семейного» участия в КИК).
⚠️Прочие варианты, влекущие высокий риск признания притворными, т.е. прикрывающими собой финансирование компании:
покупка недвижимости с последующим фиктивным расторжением контракта и возвратом средств на КИК; покупка облигаций, векселя у КИК; покупка товаров/услуг у своей КИК и пр.
❗️Также обращаем внимание, что, несмотря на законность, например, рублевых займов банки могут «не пропускать» платеж, исходя из своих внутренних инструкций.
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