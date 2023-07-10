Налоговое стратегирование 2024-2025 владельцам КИК, чек-лист

📌На что стоит обратить внимание владельцам КИК:
1️. Определиться со статусом налогового резидентства по итогам 2024 года
🔹налоговые резиденты РФ должны будут представить в налоговый орган Уведомление о КИК за 2024 год и приложить фин отчетность за 2023 фин период,
🔹налоговые НЕрезиденты РФ освобождены от указанной выше обязанности,
🔹если статус еще возможно скорректировать - оценить риски и последствия с учетом наличия зарубежного и российского доходов.
⚠️Описанное ниже актуально для налоговых резидентов РФ.
2️. Подготовить финансовую отчетность КИК за 2023 финансовый период с учетом следующих особенностей:
🔹планируется продление освобождения от штрафа за несдачу отчетности, но только для контролирующих лиц, в отношении которых введены санкции, а КИК включена в перечень "недружественных" стран
🔹планируется допустить подготовку отчетности КИК по МСФО
🔹отчетности КИК, зарегистрированных в:
США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Латвии, Украине
Эстонии, Нидерландах, Лихтенштейне, Грузии и пр должны сопровождаться аудиторским заключением.
(Прим. По вопросу подготовки аудиторского заключения для отчетности КИК Вы можете написать по контактам в конце поста).
3️. Определить размер прибыли КИК за 2023 фин период
Если прибыль с учетом корректировок по ст 309.1 НК РФ превысила 10 млн руб, то возможны следующие варианты:
🔹определить возможность и целесообразность применения оснований для освобождения нераспределенной прибыли КИК от налогообложения,
✔️ выгодно, если планируется реинвестирование прибыли
✔️ невозможно применение основания при критерию эффективной ставки для КИК из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Латвии, Украине
🔹распределить дивиденды в 2024 году,
✔️выгодно, тк в 2024 применяются "старые" ставки НДФЛ 13/15% (свыше 5 млн руб), а курс - на дату распределения
🔹сохранить нераспределенную прибыль КИК 2023 фин периода,
✔️ выгодно, т.к. такая прибыль будет облагаться НДФЛ по "старым" ставкам 13/15% (свыше 5 млн руб), т.к. декларируется в 3-НДФЛ за 2024 год
✔️ выгодно, если налог у источника при выплате дивидендов не взымается, а ставка корпоративного налога близка к российской (напр., Кипр)
🔹перейти на налог с фиксированной прибыли КИК за 2024 год,
✔️выгодно, если прибыль КИК за 2023 фин период превысила 34 млн руб
4️. Выйти из некоторых КИК до 31 декабря 2024 года ИЛИ направить уведомление об отказе от уплаты спец налога — для применяющих налог с фиксированной прибыли КИК в размере 5 млн руб
✔️выгодно при наличии 2-х и более КИК, которые НЕ генерируют новые пороговые значения фиксированной прибыли, применяемые с 2025 года
5️. Передать актив КИК на бенефициара без налога до 31 декабря 2024 года
6️. Лицам, которые впервые в 2024 году стали налоговыми резидентами РФ
🔹оценить обязательства по подаче уведомления о КИК за 2024 год и уведомления об участии в ИО и уплате налога.
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✅ По вопросам :
- налогового стратегирования владельцам КИК
- подготовки аудиторского заключения для фин отчетности КИК
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