Илья Назаров
КИК

Налоговое стратегирование 2024-2025 владельцам КИК, чек-лист

На что стоит обратить внимание владельцам КИК.

📌На что стоит обратить внимание владельцам КИК:

1️. Определиться со статусом налогового резидентства по итогам 2024 года

🔹налоговые резиденты РФ должны будут представить в налоговый орган Уведомление о КИК за 2024 год и приложить фин отчетность за 2023 фин период,

🔹налоговые НЕрезиденты РФ освобождены от указанной выше обязанности,

🔹если статус еще возможно скорректировать - оценить риски и последствия с учетом наличия зарубежного и российского доходов.

⚠️Описанное ниже актуально для налоговых резидентов РФ.

2️. Подготовить финансовую отчетность КИК за 2023 финансовый период с учетом следующих особенностей:

🔹планируется продление освобождения от штрафа за несдачу отчетности, но только для контролирующих лиц, в отношении которых введены санкции, а КИК включена в перечень "недружественных" стран

🔹планируется допустить подготовку отчетности КИК по МСФО

🔹отчетности КИК, зарегистрированных в:

  • США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Латвии, Украине

  • Эстонии, Нидерландах, Лихтенштейне, Грузии и пр должны сопровождаться аудиторским заключением.

(Прим. По вопросу подготовки аудиторского заключения для отчетности КИК Вы можете написать по контактам в конце поста).

3️. Определить размер прибыли КИК за 2023 фин период

Если прибыль с учетом корректировок по ст 309.1 НК РФ превысила 10 млн руб, то возможны следующие варианты:

🔹определить возможность и целесообразность применения оснований для освобождения нераспределенной прибыли КИК от налогообложения,

✔️ выгодно, если планируется реинвестирование прибыли

✔️ невозможно применение основания при критерию эффективной ставки для КИК из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Латвии, Украине

🔹распределить дивиденды в 2024 году,

✔️выгодно, тк в 2024 применяются "старые" ставки НДФЛ 13/15% (свыше 5 млн руб), а курс - на дату распределения

🔹сохранить нераспределенную прибыль КИК 2023 фин периода,

✔️ выгодно, т.к. такая прибыль будет облагаться НДФЛ по "старым" ставкам 13/15% (свыше 5 млн руб), т.к. декларируется в 3-НДФЛ за 2024 год

✔️ выгодно, если налог у источника при выплате дивидендов не взымается, а ставка корпоративного налога близка к российской (напр., Кипр)

🔹перейти на налог с фиксированной прибыли КИК за 2024 год,

✔️выгодно, если прибыль КИК за 2023 фин период превысила 34 млн руб

4️. Выйти из некоторых КИК до 31 декабря 2024 года ИЛИ направить уведомление об отказе от уплаты спец налога — для применяющих налог с фиксированной прибыли КИК в размере 5 млн руб

✔️выгодно при наличии 2-х и более КИК, которые НЕ генерируют новые пороговые значения фиксированной прибыли, применяемые с 2025 года

5️. Передать актив КИК на бенефициара без налога до 31 декабря 2024 года

6️. Лицам, которые впервые в 2024 году стали налоговыми резидентами РФ

🔹оценить обязательства по подаче уведомления о КИК за 2024 год и уведомления об участии в ИО и уплате налога.

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По вопросам :

- налогового стратегирования владельцам КИК

- подготовки аудиторского заключения для фин отчетности КИК

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