Налоговое стратегирование 2024-2025 владельцам КИК, чек-лист

📌На что стоит обратить внимание владельцам КИК:

1️. Определиться со статусом налогового резидентства по итогам 2024 года 🔹налоговые резиденты РФ должны будут представить в налоговый орган Уведомление о КИК за 2024 год и приложить фин отчетность за 2023 фин период, 🔹налоговые НЕрезиденты РФ освобождены от указанной выше обязанности, 🔹если статус еще возможно скорректировать - оценить риски и последствия с учетом наличия зарубежного и российского доходов. ⚠️Описанное ниже актуально для налоговых резидентов РФ.

2️. Подготовить финансовую отчетность КИК за 2023 финансовый период с учетом следующих особенностей:

🔹планируется продление освобождения от штрафа за несдачу отчетности, но только для контролирующих лиц, в отношении которых введены санкции, а КИК включена в перечень "недружественных" стран 🔹планируется допустить подготовку отчетности КИК по МСФО 🔹отчетности КИК, зарегистрированных в: США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Латвии, Украине

Эстонии, Нидерландах, Лихтенштейне, Грузии и пр должны сопровождаться аудиторским заключением. (Прим. По вопросу подготовки аудиторского заключения для отчетности КИК Вы можете написать по контактам в конце поста).

3️. Определить размер прибыли КИК за 2023 фин период

Если прибыль с учетом корректировок по ст 309.1 НК РФ превысила 10 млн руб, то возможны следующие варианты: 🔹определить возможность и целесообразность применения оснований для освобождения нераспределенной прибыли КИК от налогообложения, ✔️ выгодно, если планируется реинвестирование прибыли ✔️ невозможно применение основания при критерию эффективной ставки для КИК из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Латвии, Украине 🔹распределить дивиденды в 2024 году, ✔️выгодно, тк в 2024 применяются "старые" ставки НДФЛ 13/15% (свыше 5 млн руб), а курс - на дату распределения 🔹сохранить нераспределенную прибыль КИК 2023 фин периода, ✔️ выгодно, т.к. такая прибыль будет облагаться НДФЛ по "старым" ставкам 13/15% (свыше 5 млн руб), т.к. декларируется в 3-НДФЛ за 2024 год ✔️ выгодно, если налог у источника при выплате дивидендов не взымается, а ставка корпоративного налога близка к российской (напр., Кипр) 🔹перейти на налог с фиксированной прибыли КИК за 2024 год, ✔️выгодно, если прибыль КИК за 2023 фин период превысила 34 млн руб

4️. Выйти из некоторых КИК до 31 декабря 2024 года ИЛИ направить уведомление об отказе от уплаты спец налога — для применяющих налог с фиксированной прибыли КИК в размере 5 млн руб

✔️выгодно при наличии 2-х и более КИК, которые НЕ генерируют новые пороговые значения фиксированной прибыли, применяемые с 2025 года

5️. Передать актив КИК на бенефициара без налога до 31 декабря 2024 года

6️. Лицам, которые впервые в 2024 году стали налоговыми резидентами РФ