Зачет зарубежного налога в размере, превышающем 13%, — незаконен — актуально для налогоплательщиков, уплачивающих НДФЛ 15%

📌 Налогоплательщиком в 2023 году в РФ получен доход, превышающий 5 млн руб, с которого налоговыми агентами исчислен налог в размере 13%

📌 Налогоплательщиком также самостоятельно был декларирован доход от источников за пределами РФ в декларации 3-НДФЛ

Ставка зарубежного налога составила 24%, но по правилам рамочных статей СОИДН, регулирующих устранение двойного налогообложения:

"...сумма налога на такой доход, подлежащая уплате в (страна), может вычитаться из налога, взимаемого в России. Такой вычет, однако, не должен превышать сумму налога на такой доход, рассчитанную в соответствии с законодательством и правилами России."

Таким образом, технически в представленной декларации к зачету было заявлено только 13%

📌 После суммирования всех доходов, с суммы, превышающей 5 млн руб, налоговым органом был исчислен НДФЛ по ставке 15%.

Налогоплательщику был довыставлен налог в размере 2% в отношении российских доходов.

⚠️Указанные 2% к доплате были также выставлены в отношении зарубежного дохода, а в дополнительном зачете суммы налога, уплаченного за пределами РФ, было отказано.

📌 В рамках формирования положительного прецедента планируем отстаивать позицию налогоплательщика по зачету полной суммы зарубежного налога в РФ (в пределах ставки 15%) в вышестоящих инстанциях.

📌 Напоминаем также, что в соответствии с позицией налоговых органов в случае, если положениями СОИДН установлены пониженные ставки налога (напр., дивиденды, проценты и пр), то зачет в РФ зарубежного налога можно произвести в размере, НЕ превышающем такие пониженные ставки.

‼️Описанные актуальные позиции налоговых органов могут существенно повлиять на размер доплачиваемых в РФ налогов с зарубежных доходов, облагаемых по ставке 13-22%, начиная с 2025 года, таких как:

🔹доход от сдачи в аренду зарубежной недвижимости,

🔹доход в виде %% с зарубежных депозитов,

🔹доход в виде з/п от работы на иностранную компанию и пр.

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По вопросам: @nazarov_tax