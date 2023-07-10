Финансовая отчетность КИК за 2023 финансовый год

📌 В связи с приближением нового отчетного периода по КИК собрали основные положения, связанные с финансовой отчетностью за 2023 финансовый год к Уведомлению о КИК за 2024 год, которые нужно будет представить в налоговый орган до 30 апреля 2025 года.

1️. Аудит

По общим правилам аудит отчетности КИК не требуется, если:

с юрисдикцией КИК имеется СОИДН (действующее в 2024 году),

юрисдикция КИК не включена в "черный список" ФНС РФ,

в местном законодательстве нет требования об обязательном аудите.

⚠️Впервые отчетность 2023 года должна сопровождать аудиторским заключением для КИК, зарегистрированных в следующих юрисдикциях:

Латвия, Дания (СОИДН денонсированы с 01.01.2024),

США, Великобритания, Швейцария, Германия, Латвия - включены в "черный список" ФНС РФ.

Как и в предыдущие годы аудит отчетности 2023 фин периода необходим для таких юрисдикций как оффшорные юрисдикции, Эстония, Нидерланды, Лихтенштейн, Монако, Украина, Грузия, Канада и пр.

2️. Неприменение штрафа за непредоставление фин отчетности за 2023 год.

8 августа 2024 года в НК РФ были внесены поправки, которые установили, что непредставление финансовой отчётности за 2023 (а также 2022 и 2024) финансовые периоды НЕ наказывается штрафом, НО при одновременном соблюдении следующих условий на 1 апреля 2025 года (2024 и 2026 годов) - п 5 ст 126 НК РФ:

в отношении контролирующего лица действовали запретительные, ограничительные и (или) иные аналогичные меры, заключающиеся в установлении запретов и (или) ограничений, связанных с предоставлением финансовых отчетностей (т.е. на оказание бухгалтерских и аудиторских услуг),

постоянным местонахождением КИК является "недружественное" государство.

⚠️ При этом, в качестве санкций США и Великобритания запретили оказание бухгалтерских и аудиторских услуг физическим лицам и юридическим лицам из России, а страны ЕС - только юридическим лицам из России.

⚠️Таким образом, предварительно физическим лицам и российским организациям владельцам КИК из США, Великобритании, Украины,

а также российским организациям владельцам КИК из стран ЕС будет проще предоставить доказательства соблюдения условий, подтверждающий освобождение от штрафа за непредставление фин отчетности за 2023 год - указанные доводы рекомендуется представить в налоговый орган в виде письменных пояснений.

Не исключаем, что налоговый орган может толковать требование об ограничениях как наличие именно персональных санкций, введенных в отношении владельца КИК, но это маловероятно.

3️. Возможность (обязанность?) подготовить отчетность по МСФО и аудит (если требуется) по МСА.

Поправками от 08.08.2024 в ст 309.1 НК РФ также были внесены изменения, которые устанавливают, что отчетность по МСФО и аудит по МСА (если необходим) применяются, если на 31 декабря финансового года соблюдается любое из условий (абз 3 пп 1 п 1.2 ст 309.1 НК РФ):

в отношении КИК или контролирующего лица действовали запреты или ограничения, связанные с оказанием бухгалтерских и аудиторских услуг,

КИК зарегистрирована в "недружественной" юрисдикции.

⚠️ Формально новое правило сформулировано так, что подготовка отчетности по МСФО для КИК, которые, например, зарегистрированы в "недружественной" стране, является обязательной, а предоставление местной отчетности может рассматриваться как нарушение этого требования - вопрос в настоящее время дискуссионный

4️. Возможность подготовить отчетность 2023 по российским стандартам (РСБУ, гл 25 НК РФ)

🔹имеет смысл для "нулевых" компаний, которые не планируют ведение деятельности в будущем.

🔹 к уведомлению о КИК необходимо приложить документы, позволяющие определить сумму прибыли (убытка):

выписки с расчетных счетов КИК,

первичные документы, подтверждающие произведенные операции согласно обычаям делового оборота КИК.

🔹стандарт подлежит применению в течение не менее 5 периодов в будущем

🔹для физических лиц выбор стандарта должен быть зафиксирован в декларации 3-НДФЛ (п 1.4 ст 309.1 НК РФ)

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По вопросам подготовки отчетности по МСФО и аудита по МСА Вы можете написать https://t.me/gidprava @nazarov_tax