ЦОК ОК БСН 23.06 Мобильный
Илья Назаров
Валютные операции

Зачисление денежных средств от нерезидентов возможно по любым основаниям вне зависимости от страны нахождения банка

Этой позиции теперь уже официально придерживается ФНС РФ.

📌 Этой позиции теперь уже официально придерживается ФНС РФ в своем Письме ФНС России от 20.05.2025 N Д-4-17/17@:

1. При этом в настоящее время согласно официальному разъяснению Банка России от 29.06.2023 N 4-ОР зачисление денежных средств от нерезидентов на зарубежные счета резидентов разрешено по любым основаниям вне зависимости от страны нахождения банка, в котором открыт счет.

⚠️ Мы продолжаем занимать позицию, что Разъяснение 4-ОР разрешает зачисление средств от нерезидентов только ограниченным субъектам и в ограниченных случаях - указанных в самом разъяснении, поэтому: 1) призываем использовать это письмо как защитный файл в случае претензий к уже совершенным операциям; 2) с консервативной позиции рекомендуем НЕ зачислять средства от нерезидентов на зарубежные счета в страны без автообмена (ЕС) в соответствии с ч 5.2 ст 12 ФЗ-173

⚠️Большим плюсом является издание письма именно налоговым органом в подтверждение позиции ЦБ РФ, которая вызывала неоднозначные толкования

⚠️ Данное письмо ФНС РФ и официальные разъяснения ЦБ РФ 4-ОР можно использовать в случае претензий по зачислению средств от нерезидентов на счета в странах без автообмена, начиная с 29 июня 2023 года (т.е. с даты Разъяснения 4-ОР)

⚠️ Актуально для инвесторов, имеющих банковские счета в странах ЕС и регулярно получающих дивиденды, купоны и доход от продажи позиций на счета в Европейских странах

⚠️ Письмо и Разъяснения 4-ОР НЕ снимают запрет на совершение валютных операций между валютными резидентами РФ,

⚠️ А также НЕ отменяют требование об обязательной репатриации средств по договорам займа с нерезидентами (в настоящее время такую репатриацию можно осуществить в том числе путем возврата средств на зарубежный банковский счет с последующим переводом средств на счет в РФ в течение 45 дней)

2. Также в своем письме ФНС РФ указала, что:

🔹при соблюдении условия о непревышении 600 тысячного порога налогоплательщик вправе не представлять ежегодный ОДС, если его счет открыт в стране с автообменом или ЕАЭС, при этом, для данных целей применяется перечень стран с автообменом, действующий на 31 декабря соответствующего отчетного года

🔹 если счет закрыт до 31 декабря, то при подаче ОДС (в течение 1 месяца с даты закрытия счета за период с 01.01. по дату закрытия) применяется перечень стран, действовавший на дату закрытия счета

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Илья Назаров

Илья Назаров

Юрист в ООО

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