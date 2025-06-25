Зачисление денежных средств от нерезидентов возможно по любым основаниям вне зависимости от страны нахождения банка

Этой позиции теперь уже официально придерживается ФНС РФ.

📌 Этой позиции теперь уже официально придерживается ФНС РФ в своем Письме ФНС России от 20.05.2025 N Д-4-17/17@:

1. При этом в настоящее время согласно официальному разъяснению Банка России от 29.06.2023 N 4-ОР зачисление денежных средств от нерезидентов на зарубежные счета резидентов разрешено по любым основаниям вне зависимости от страны нахождения банка, в котором открыт счет.

⚠️ Мы продолжаем занимать позицию, что Разъяснение 4-ОР разрешает зачисление средств от нерезидентов только ограниченным субъектам и в ограниченных случаях - указанных в самом разъяснении, поэтому: 1) призываем использовать это письмо как защитный файл в случае претензий к уже совершенным операциям; 2) с консервативной позиции рекомендуем НЕ зачислять средства от нерезидентов на зарубежные счета в страны без автообмена (ЕС) в соответствии с ч 5.2 ст 12 ФЗ-173

⚠️Большим плюсом является издание письма именно налоговым органом в подтверждение позиции ЦБ РФ, которая вызывала неоднозначные толкования

⚠️ Данное письмо ФНС РФ и официальные разъяснения ЦБ РФ 4-ОР можно использовать в случае претензий по зачислению средств от нерезидентов на счета в странах без автообмена, начиная с 29 июня 2023 года (т.е. с даты Разъяснения 4-ОР)

⚠️ Актуально для инвесторов, имеющих банковские счета в странах ЕС и регулярно получающих дивиденды, купоны и доход от продажи позиций на счета в Европейских странах

⚠️ Письмо и Разъяснения 4-ОР НЕ снимают запрет на совершение валютных операций между валютными резидентами РФ,

⚠️ А также НЕ отменяют требование об обязательной репатриации средств по договорам займа с нерезидентами (в настоящее время такую репатриацию можно осуществить в том числе путем возврата средств на зарубежный банковский счет с последующим переводом средств на счет в РФ в течение 45 дней)

2. Также в своем письме ФНС РФ указала, что:

🔹при соблюдении условия о непревышении 600 тысячного порога налогоплательщик вправе не представлять ежегодный ОДС, если его счет открыт в стране с автообменом или ЕАЭС, при этом, для данных целей применяется перечень стран с автообменом, действующий на 31 декабря соответствующего отчетного года

🔹 если счет закрыт до 31 декабря, то при подаче ОДС (в течение 1 месяца с даты закрытия счета за период с 01.01. по дату закрытия) применяется перечень стран, действовавший на дату закрытия счета

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