Претензии налоговиков в 2025 году к зачету в РФ налога с заработной платы, удержанной в Казахстане

📌 В настоящее время налоговики активно направляют налогоплательщикам требования о доплате НДФЛ с заработной платы, полученной от работы на Казахстанские компании, с территории РФ и отказывают в зачете 10% налога, удержанного в Казахстане, ссылаясь на то, что по действующему СОИДН в подобном ситуации НДФЛ должен быть уплачен в полном объеме именно на территории РФ. Ранее такой практики не было
📌 КТО В ЗОНЕ РИСКА
Налогоплательщики, получавшие доход в виде заработной платы от Казахстанских компаний, находившиеся при этом на территории РФ, и представившие декларацию 3-НДФЛ с зачетом налога, уплаченного в Казахстане (как правило, это 10%)
📌 ОБОСНОВАНИЕ
В соответствии с п 1 ст 15 СОИДН Россия – Казахстан:
…заработная плата и другие подобные вознаграждения, получаемые резидентом договаривающегося государства (Прим. России) в связи с работой по найму, облагаются налогом только в этом государстве (Прим. в России), если только работа по найму не осуществляется в другом договаривающемся государстве (Прим. в Казахстане). Если работа по найму осуществляется таким образом (Прим. в Казахстане), получаемое в связи с этим вознаграждение может облагаться налогом в этом другом государстве (Прим. в Казахстане).
Таким образом, как указывают в своем требовании налоговики:
"...исключительное право на налогообложение доходов в связи с работой по найму дистанционно (удаленно) дано государству, на территории которого налогоплательщиком – налоговым резидентом договаривающегося государства непосредственно осуществляются соответствующие работы, предусмотренные договором, в рамках которого выплачиваются указанные вознаграждения.
Следовательно, возможность зачета удержанного в Казахстане налога с таких доходов против российского налога исключена, нормы, определяющие порядок зачета, предусмотренного положениями статьи 232 Кодекса в отношении рассматриваемого дохода, не применимы.
Вам следует представить уточненную декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022/2023 год с корректировкой налога к уплате (на сумму неправомерного зачета…)"
⚠️Данная позиция подтверждается также письмом МинФина от 12 декабря 2024 г. N 03-04-05/125375 для аналогичной ситуации, но применительно к компаниях из Узбекистана (в отношении Казахстанских компаний аналогичных писем нет).
📌ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ
Неоднозначной остается ситуация применительно к директорам Казахстанских компаний, т.к. с одной стороны местом их работы является место нахождения организации, а с другой стороны распространены случаи дистанционной работы директора. При этом, если директор фактически находился на территории РФ - с большей долей вероятности налоговики будут применять к нему аналогичный подход
📌ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ
1.
🔹доплатить недоимку (НДФЛ) в размере зачтенного налога (как правило, 10%),
🔹уплатить пени
🔹подать скорректированную налоговую декларацию
⚠️ИМЕННО В УКАЗАННОЙ ВЫШЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ во избежание применения ответственности, предусмотренной ст 122 НК РФ за занижение налоговой базы (см пост).
2. Получить сертификат налогового резидентства РФ за необходимый период (2023, 2023, 2024 гг)
Для этого необходимо обратиться в ФНС России или в МИ ФНС России по ЦОД лично или через ЛК с соответствующим заявлением. Срок рассмотрения заявления – 10 календарных дней (в случае подачи в электронном виде), 20 календарных дней (в случае подачи на бумажном носителе).
3. Представить сертификат работодателю в Казахстане для целей возврата излишне удержанного в Казахстане налога (Прим. в Казахстане к подобной практике относятся негативно, в настоящее время мы общаемся с разными бухгалтерами Казахстана для прояснения ситуации)
📌ЧТО ДЕЛАТЬ В БУДУЩЕМ
Представлять бухгалтеру в Казахстане сертификат налогового резидента РФ с требованием НЕ удерживать налог в Казахстане при выплате заработной платы
⚠️Получить сертификат налогового резидента РФ можно не ранее 3 июля соответствующего года
Таким образом, Казахстанские бухгалтеры формально вправе удерживать налог в первой половине года, НО обязаны вернуть его при представлении сертификата после 3 июля.
В РФ при этом представляется налоговая декларация с полной суммой заработной платы, с которой в РФ должен быть уплачен НДФЛ по ставке 13-22% (для доходов с 2025 года)
📌К КАКИМ СТРАНАМ ПРИМЕНИМО
К большинству стран, с которыми есть НЕприостановленные СОИДН – рекомендуем изучить формулировку статьи «Доходы от работы по найму»
Для стран, с которыми СОИДН были частично приостановлены возможно продолжать зачитывать зарубежные налоги, удержанные у источника выплаты
📌 РАБОТАЕТ ЛИ В "ОБРАТНУЮ СТОРОНУ"
Да, при выплате дохода от работы на компанию в РФ налоговым резидентам других стран (налоговым НЕрезидентам РФ), представившими в РФ соответствующий сертификат, российская компания-работодатель освобождается от обязанности удержания НДФЛ с таких выплат - Письмо МинФина РФ от 17 декабря 2024 г. N 03-08-09/127441:
"Таким образом, доходы, полученные физическим лицом - налоговым резидентом Государства Израиль от организации - резидента Российской Федерации в связи с работой по найму, осуществляемой на территории Государства Израиль, облагаются налогом исключительно в Государстве Израиль."
📌ВЫВОД
При анализе правомерности зачета зарубежного налога по различным видам доходов в различных странах необходимо, исходя из формулировок, действующих СОИДН, определить, наличие права иностранного государства на удержание этого налога у источника выплаты
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