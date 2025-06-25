Претензии налоговиков в 2025 году к зачету в РФ налога с заработной платы, удержанной в Казахстане

📌 ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с п 1 ст 15 СОИДН Россия – Казахстан:

…заработная плата и другие подобные вознаграждения, получаемые резидентом договаривающегося государства (Прим. России) в связи с работой по найму, облагаются налогом только в этом государстве (Прим. в России), если только работа по найму не осуществляется в другом договаривающемся государстве (Прим. в Казахстане). Если работа по найму осуществляется таким образом (Прим. в Казахстане), получаемое в связи с этим вознаграждение может облагаться налогом в этом другом государстве (Прим. в Казахстане).

Таким образом, как указывают в своем требовании налоговики:

"...исключительное право на налогообложение доходов в связи с работой по найму дистанционно (удаленно) дано государству, на территории которого налогоплательщиком – налоговым резидентом договаривающегося государства непосредственно осуществляются соответствующие работы, предусмотренные договором, в рамках которого выплачиваются указанные вознаграждения.

Следовательно, возможность зачета удержанного в Казахстане налога с таких доходов против российского налога исключена, нормы, определяющие порядок зачета, предусмотренного положениями статьи 232 Кодекса в отношении рассматриваемого дохода, не применимы.

Вам следует представить уточненную декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022/2023 год с корректировкой налога к уплате (на сумму неправомерного зачета…)"

⚠️Данная позиция подтверждается также письмом МинФина от 12 декабря 2024 г. N 03-04-05/125375 для аналогичной ситуации, но применительно к компаниях из Узбекистана (в отношении Казахстанских компаний аналогичных писем нет).