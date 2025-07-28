Как продать ценные бумаги (ЦБ) в РФ без НДФЛ

Если кратко... 1) стать налоговым НЕрезидентом РФ. 2) стать налоговым резидентом страны с минимальным налогообложением доходов от продажи ЦБ и действующим СОИДН. 3) представить российскому брокеру сертификат налогового резидентства другой страны перед продажей портфеля ЦБ.

Если кратко...

1) стать налоговым НЕрезидентом РФ

2) стать налоговым резидентом страны с минимальным налогообложением доходов от продажи ЦБ и действующим СОИДН

3) представить российскому брокеру сертификат налогового резидентства другой страны перед продажей портфеля ЦБ

Если подробно...

📌 Доходы от продажи ЦБ (как российских, так и иностранных эмитентов), учет сделок по реализации (погашению) которых совершается в РФ, относятся к доходам от источников в РФ - Письмо МинФина РФ № 03-04-05/53441 от 30.05.2025

Ставка НДФЛ для налоговых НЕрезидентов РФ (провели более 183 дней в календарном году за пределами РФ) по доходам от продажи (погашения) ЦБ составляет 30% (п 3 ст 224 НК РФ) с разницы между ценой продажи и расходами на их приобретение (ст 214.1 НК РФ).

📌ОДНАКО, к доходам от продажи (погашения) ЦБ также применяются положения статьи "Доходы от отчуждения имущества" / "Прирост стоимости имущества", обычно это статьи 12 или 13 или статьи "Другие доходы" (если СОИДН не содержит статью про отчуждение имущества) рамочных соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения (СОИДН).

⚠️Большинство формулировок СОИДН "освобождают" доход от продажи ЦБ, полученный резидентами других государств, т.к., как правило, содержат примерно следующую формулировку:

Доходы от отчуждения любого имущества, не упомянутого в пунктах 1 и 2, облагаются налогом только в договаривающемся государстве, резидентом которого является лицо, отчуждающее имущество.

⚠️Из этого следует, что доход от продажи ЦБ у российского брокера облагается налогом НЕ в РФ, а в государстве налогового резидентства получателя такого дохода.

📌 Наиболее популярными странами налогового резидентства для целей продажи ЦБ через рос брокера на практике являются Армения (в некоторых случаях налог на доходы от продажи ЦБ отсутствует) и Казахстан (ставка ИПН 10% и 0% для некоторых видов бумаг).

Также, возможно, интерес будут представлять ОАЭ в связи с вступлением в силу СОИДН с РФ с 01 января 2026 года и отсутствием для физ лиц налога на доход от продажи ЦБ

⚠️ Доход от продажи акций компаний, УК которых более чем на 50% представлен недвижимостью, находящейся в РФ, будет облагаться налогом в первую очередь, в РФ - точные формулировки необходимо всегда уточнять по конкретному СОИДН с определенной страной. В стране налогового реидентства получателя такого дохода можно будет зачесть НДФЛ, удержанный в РФ.

📌 Для возможности обложения налогом в стране налогового резидентства:

🔹 СОИДН с иностранным государством НЕ должно быть приостановлено

🔹в стране налогового резидентства необходимо получить налоговый сертификат и представить его российскому брокеру (крайний срок представления необходимо уточнить у брокера)

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