Сертификат налогового резидента РФ можно получить через он-лайн сервис ФНС РФ

Сервис "Подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации"

На официальном сайте ФНС РФ появилась соответствующая новость:

Для этого необходимо зарегистрироваться в сервисе и заполнить соответствующий раздел.

Подлинность выданного документа можно проверить по проверочному коду из него. Для этого на главной странице сервиса предусмотрена отдельная сноска «Проверить документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации, указав проверочный код».

Ей можно воспользоваться без авторизации на платформе.

📌 Когда необходим:

🔹для представления в страну с заключенным СОИДН при получении дохода, который для налоговых резидентов РФ облагается по пониженной ставке

напр., дивиденды Казахстанских компаний, которые при предъявлении сертификата облагаются налогом у источника по ставке 10% (вместо 15%)

🔹для представления в страну с заключенным СОИДН при получении дохода, который для налоговых резидентов РФ НЕ облагается налогом у источника выплаты

напр., заработная плата от работы на Казахстанскую компанию, которая при предъявлении сертификата НЕ облагается налогом в Казахстане (за исключением зп директоров)

🔹для представления в банки, агентам и тп, в качестве подтверждения Вашего статуса налогового резидента РФ

