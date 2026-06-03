Как платить меньше штрафов за валютные нарушения
📌Напоминаем, что все штрафы, связанные с валютными нарушениями, предусмотренные ст 15.25 КоАП РФ можно оплачивать с 50% «скидкой»:
🔹неуведомление в срок о счете, штраф –
1.500 руб – 750 руб
⚠️ при этом, если Вы не уведомили о, например, 10 счетах, то штраф должен назначаться как за неуведомление об 1 счете
🔹неподача в срок (ошибки в документе, неуказание счета (-ов) ежегодного отчета о движении денежных средств (ОДДС) по счету, штраф –
2.500 руб – 1.250 руб
🔹неподача в срок (ошибки в документе, неуказание счета (-ов) ежегодного отчета о движении электронных средств платежа по электронным кошелькам, штраф
– 20-40% – 10-20% от зачисленных ЭСП на счет
🔹повторное непредставление банковских выписок, штраф
– 20.000 руб – 10.000 руб
🔹расчеты в валюте между россиянами, штраф
– 20-40% – 10-20% от суммы операции для каждого россиянина
🔹несоблюдение требования о репатриации средств по договору займа с нерезидентом
– 5-30% – 2,5%-15% от суммы операции для каждого россиянина
🔹получение оплаты по непоставленному на учет договору аренды (или прочему ВЭД контракту), штраф
– 20-40% – 10-20% от суммы операции
⚠️ А также любые иные составы, предусмотренные другими частями ст 15.25 КоАП РФ
⚠️ Штраф необходимо уплатить в течение 20 дней с даты вынесения (НЕ ПОЛУЧЕНИЯ) постановления – при пропуске срока в связи с невозможностью получить копию постановления по любым причинам рекомендуем восстанавливать указанный срок (у нас имеется положительная практика по подобным кейсам)
⚠️ Оплата штрафа не лишает права на дальнейшее его обжалование в УФНС (рекомендуем до суда) или в суде
В том числе на предмет изначального назначения по низшему размеру штрафа при отсутствии доказанных отягчающих обстоятельств
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🔹уведомления о КИК
🔹ОДДС
🔹декларации 3-НДФЛ
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