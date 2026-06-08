Если Вы едете в Китай – будьте осторожны с Alipay

📌 ОСНОВНОЙ РИСК

Таким образом, формально о регистрации аккаунта в Alipay необходимо сообщить в налоговый орган в течение 1 мес с даты его регистрации, т.к. это счет в “иной организации фин рынка (ИОФР)” – ч 2 ст 12 ФЗ-173

и далее как и по банковским счетам – ежегодно представлять отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платеж (ЭСП) (именно для таких случаев с платежными системами в ОДДС имеется отдельная соответствующая страница)

⚠️ главной особенностью же является тот факт, что за непредставление ежегодного ОДДС о движении ЭСП КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 20-40% от суммы всех зачисленных на такой электронный кошелек средств (в отличие от штрафа 2,5 тыс руб по банк счету) – ч 1.1. ст 15.25 КоАП РФ

⚠️ также запрещается использовать такие электронные кошельки – абз 6, 7 ч 4 ст 12 ФЗ-173:

🔹 для оплаты за товары (работы, услуги)

🔹для оплаты за результаты интеллектуальной деятельности (напр фото, которые Вы размещаете на профильных площадках)

🔹 для расчетов по внешнеторговым контрактам

🔹для предоставления и получения займов

Такие операции будут считаться незаконными валютными со штрафом 20-40% от суммы зачисления и от суммы списания таких незаконно зачисленных средств

📌 Кто вправе НЕ представлять ежегодный ОДДС по электронным кошелькам

🔹лица, которые провели более 183 дней за пределами РФ в отчетном календарном году

🔹если сумма всех зачисленных за календарный год средств не превышает экв 600 тыс руб (по курсу на 31.12 отчетного года) независимо от страны нахождения электронного кошелька