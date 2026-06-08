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Илья Назаров
Валютный контроль

Если Вы едете в Китай – будьте осторожны с Alipay

В связи с отменой виз Китай становится все более популярным направлением у россиян особенно в преддверии отпускного сезона 2026

В связи с отменой виз Китай становится все более популярным направлением у россиян особенно в преддверии отпускного сезона 2026

📌 Одним из самых популярных приложений в Китае для оплаты товаров или услуг, покупок в интернете и тп является Alipay – приложение, которое можно легко скачать загрузить паспорт, пройти верификацию, привязать банковскую карту (зарубежную или российскую) и сразу же использовать в Китае

📌 Что же такое Alipay с точки зрения ФЗ-173 “О валютном регулировании….”

Самый главный возникающий вопрос – нужно ли уведомлять налоговую об Alipay? Нужно ли отчитываться об открытии счета в Alipay? И можно ли в целом говорить о том, что там открывается счет? По всем признакам это НЕ банковский счет, а аккаунт в зарубежная платежная система = электронный кошелек = электронное средство платежа без открытия банковского счета

Потому, что она технически позволяет:

🔹иметь самостоятельный баланс
🔹совершать оплаты именно с этого баланса, не затрагивая привязанную карту (которую технически необязательно в целом и привязывать)
🔹 переводить средства другому пользователю Alipay

📌 ОСНОВНОЙ РИСК

Таким образом, формально о регистрации аккаунта в Alipay необходимо сообщить в налоговый орган в течение 1 мес с даты его регистрации, т.к. это счет в “иной организации фин рынка (ИОФР)” – ч 2 ст 12 ФЗ-173

и далее как и по банковским счетам – ежегодно представлять отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платеж (ЭСП) (именно для таких случаев с платежными системами в ОДДС имеется отдельная соответствующая страница)

⚠️ главной особенностью же является тот факт, что за непредставление ежегодного ОДДС о движении ЭСП КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 20-40% от суммы всех зачисленных на такой электронный кошелек средств (в отличие от штрафа 2,5 тыс руб по банк счету)ч 1.1. ст 15.25 КоАП РФ

⚠️ также запрещается использовать такие электронные кошельки – абз 6, 7 ч 4 ст 12 ФЗ-173:

🔹 для оплаты за товары (работы, услуги)
🔹для оплаты за результаты интеллектуальной деятельности (напр фото, которые Вы размещаете на профильных площадках)
🔹 для расчетов по внешнеторговым контрактам
🔹для предоставления и получения займов

Такие операции будут считаться незаконными валютными со штрафом 20-40% от суммы зачисления и от суммы списания таких незаконно зачисленных средств

📌 Кто вправе НЕ представлять ежегодный ОДДС по электронным кошелькам

🔹лица, которые провели более 183 дней за пределами РФ в отчетном календарном году

🔹если сумма всех зачисленных за календарный год средств не превышает экв 600 тыс руб (по курсу на 31.12 отчетного года) независимо от страны нахождения электронного кошелька

📌 РЕКОМЕНДАЦИИ

🔹 привязывать к Alipay банковскую карту и убедиться, если это возможно, что Alipay используется только как платежный шлюз без прохождения средств через аккаунт

🔹 использовать банк карты Visa, Mastercard, UnionPay

🔹 использовать наличные (мы писали ранее, что формально любые расчеты наличными – незаконные валютные операции, НО их намного сложнее отследить и предъявить по ним претензии

🔹 использовать WeChat Pay (часто функционал для иностранцев сильнее ограничен и этот аккаунт жестко привязан к банковской карте, и не позволяет иметь собственный баланс, зачислять на него средства, хранить их там и оплачивать с него – при совокупности этих факторов можно говорить о том, что отдельный “счет в платежной системе” отсутствует)

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@nazarov_tax
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Информации об авторе

Илья Назаров

Илья Назаров

Юрист в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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