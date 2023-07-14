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Банкротство

Как сохранить 6🍋 руб. Судебная практика по вопросу о банкротстве

Сегодня суд вынес решение об отказе в оспаривании сделок в деле о банкротстве. Расскажу, в чем суть вопроса.
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Наша компания защищала в суде интересы бывшего директора организации, с которой конкурсный управляющий пытался оспорить ряд сделок:

  1. получение ею безналичными денежных средств со счета организации-банкрота более 1 000 000 руб в качестве возврата ранее выданного ею организации займа наличными.

  2. получение ею денежных средств безналичными со счёта организации–банкрота под отчет для последующей выдачи зарплаты сумма более 5 000 000 руб.

Кто сталкивался с подобными ситуациями, знают, что суды крайне скептически относятся к подобным сделкам, особенно если деньги получал директор безналичными, а вносил в кассу организации наличными.

В нашем случае в первых заседаниях судья тоже задавал слишком много вопросов и относился к нам с недоверием. Но нам удалось его установку изменить, мы смогли доказать реальность сделок (А15-1859/2020).

За этой небольшой победой стоит следующая, пока еще невидимая. Дело в том, что к директору конкурсный предъявил заявление о субсидиарной ответственности, где большая часть доводов пересекается с теми, что и в иске об оспаривании сделок. Таким образом, мы сформировали преюдицию, то есть обстоятельства, которые не требуют повторного доказывания и они лягут в основу судебного акта о субсидиарной ответственности.

Если бы клиент бросил дело на самотек, то сделки оспорили бы и позже судебные акты об оспаривании сделок послужили бы безусловным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности по всем долгам компании.

bessonovgroup

bessonovgroup

Юрист в Индивидуальный предприниматель

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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