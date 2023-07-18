Год назад писал развернутую статью на эту тему, где в подробностях все рассказывал. Данная тема, как оказалось, пользуется спросом, особенно среди тех, кому должны небольшую сумму — до 10 млн руб.

Как быстро с минимальными расходами привлечь к субсидиарке?

Что для этого нужно сделать:

подать заявление о банкротстве должника и попросить суд сразу прекратить производство, то есть в первом же заседании;

суду необходимо пояснить, что у должника нет имущества, желательно доказать это.

Кроме того, вы как кредитор должны написать в суд письмо, что отказываетесь от финансирования процедуры банкротства. После этого суд выносит определение о прекращении производства по делу.



С этого момента у вас появляется право подать заявление о субсидиарке в отношении любых контролирующих лиц должника.



Плюсы и минусы в картинке ниже.

Недавно к нам обратился клиент по аналогичной ситуации. Дело А53-10829/2023. Пока подано только заявление о банкротстве, следующий этап — прекращение дела и подача заявления о субсидиарке. Несмотря на то, что исходных сведений было мало, мы подготовили качественное заявление о субсидиарной ответственности в отношении пяти контролирующих лиц. Нам удалось выяснить как должник выводил деньги с предприятия, когда наступило объективное банкротство и когда у КДЛ появилась обязанность подать на банкротство организации, но они ее не выполнили.

Более того, мы доказываем наличие дыры в балансе предприятия и факт недостоверности бухгалтерской отчетности. Имущество, которое числится в бухгалтерской отчетности по факту отсутствует, что является прямым убытком кредиторов. Чем меньше сумма долга, тем выше вероятность погашения задолженности, если идти таким путем.