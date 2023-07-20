Как юристу за 2 часа успеть все? Или плюсы онлайн заседаний

Вчера наш юрист Сергей сумел это сделать! В 12:10 он принял участие в Арбитражном суде Московской области по делу об оспаривании сделки с автомобилем в банкротстве, а в 14:30 в он уже участвовал в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в г. Ессентуках по другому делу о банкротстве.
Такое расстояние можно преодолеть за 2 часа только на самолете, но ведь нужно заранее приехать в аэропорт, затем от аэропорта добираться до места назначения. Физически успеть невозможно, но участие в судебных заседаниях в разных регионах возможно онлайн с рабочего компьютера из офиса или дома, а иногда и из автомобиля при помощи смартфона.
В Ессентуках нам суд одобрил участие онлайн, собственно, по этой причине Сергей успел принять участие в двух заседаниях разных судов.
Плюсы онлайн заседаний:
Экономия денег клиента на командировочные расходы, каждая командировка обходиться примерно 30 тыс. руб.
Экономия времени юриста на поездку в другой регион. Одна такая поездка может занять 2 дня.
Минусы онлайн заседаний:
Необходимо заранее просить одобрение суда. Для этого нужно потратить всего 10 минут, чтобы подать заявку в суд через компьютер.
В нашем случае оба заседания перенесли на более поздние даты, а в г. Ессентуках заседание отложили всего на неделю и суд сразу одобрил участие в следующем заседании онлайн без дополнительных заявок с нашей стороны, а это значит клиент сэкономит снова свои деньги, а мы сэкономим свое время и сможем за 2 дня выполнить больше работы по другим делам.
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