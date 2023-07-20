Как юристу за 2 часа успеть все? Или плюсы онлайн заседаний

Может ли один юрист успеть за 2 часа принять участие в разных судах, расположенных на расстоянии 1 583 километров друг от друга? Физически успеть невозможно.

Вчера наш юрист Сергей сумел это сделать! В 12:10 он принял участие в Арбитражном суде Московской области по делу об оспаривании сделки с автомобилем в банкротстве, а в 14:30 в он уже участвовал в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в г. Ессентуках по другому делу о банкротстве.



Такое расстояние можно преодолеть за 2 часа только на самолете, но ведь нужно заранее приехать в аэропорт, затем от аэропорта добираться до места назначения. Физически успеть невозможно, но участие в судебных заседаниях в разных регионах возможно онлайн с рабочего компьютера из офиса или дома, а иногда и из автомобиля при помощи смартфона.

В Ессентуках нам суд одобрил участие онлайн, собственно, по этой причине Сергей успел принять участие в двух заседаниях разных судов.

Плюсы онлайн заседаний:

Экономия денег клиента на командировочные расходы, каждая командировка обходиться примерно 30 тыс. руб. Экономия времени юриста на поездку в другой регион. Одна такая поездка может занять 2 дня.

Минусы онлайн заседаний:

Необходимо заранее просить одобрение суда. Для этого нужно потратить всего 10 минут, чтобы подать заявку в суд через компьютер.