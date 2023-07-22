Как привлечь к субсидиарной ответственности?

Вам должны деньги, но не спешат отдавать Постоянно, обещают заплатить сразу и всю сумму, как только кто-то из неизвестных вам лиц рассчитается с должником, и он тут же вам все оплатит? А некоторые могут вас полностью игнорировать и прекратить любые контакты!

Автор: Павел Бессонов, управляющий партнер юридической фирмы «Bessonov Group», эксперт в области банкротства и субсидиарной ответственности.

Один из реально работающих способов поставить себя в сильную позицию в переговорном процессе — привлечь к субсидиарной ответственности. Сосредоточим свое внимание на том, как именно прийти к положительному результату.

Первое, что нужно сделать определить круг лиц, который обанкротил компанию. Это могут быть фактические бенефициары, директор и учредитель, главный бухгалтер, топ-менеджеры и контрагенты по крупным сделкам.

После этого необходимо собрать доказательственную базу: выписки по расчетным счетам, информацию о выведенных активах (недвижимости, транспортных средств, акции и доли в уставных капиталах и т.п.). Такую информацию можно получить несколькими способами: истребовать через суд, запросить у конкурсного управляющего. Эта информация позволит установить, куда вывели ценные активы и денежные средства.

Полученную информацию необходимо проанализировать и установить обстоятельства, которые повлекли банкротство организации.

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности

Неподача заявления о банкротстве

На этом этапе необходимо установить, когда возникли признаки объективного банкротства, а не признаки неплатежеспособности. Неплатежеспособность – прекращение платежей, а объективном банкротстве – превышение обязательств над стоимостью имущества.

Считается, что объективное банкротство наступает в момент совершения крупной убыточной сделки. Кроме того, по данным бухгалтерского баланса тоже можно это определить, например, наличие отрицательных показателей в разделе капиталы и резервы.

Неудовлетворительная структура баланса, когда большая часть активов в виде “дебиторки”, которая ежедневно обесценивается, так как дебиторы банкротятся, ликвидируются и просто перестаю платить.

Если в составе кредиторов были банки, то реструктуризация задолженности это явный признак наступления объективного банкротства. По сути это технических дефолт, компания платить по долгам не может и чтобы скрыть этот факт банк, продлевает сроки возврата кредита, у банка свои причины на это (главная – не создавать резервы на возможные потери), но объективное банкротство наступает, когда первый раз заплатить по долгам не могут, а не когда был «бесконечных» пролонгаций и только после наступления последней пролонгации не был возвращен долг.

После установления даты объективного банкротства все новые долги компании можно вменить ответчикам. Нужно стараться обосновать дату объективного банкротства как можно раньше, так удастся увеличить сумму субсидиарной ответственности.

Второе основание — убыточные сделки.

Далеко не каждая сделка может повлечь банкротство организации. Сделка должна быть крупной и одновременно убыточной. Например, выданные займы лицам, которые вернуть их заведомо не могли. Продажа имущества без оплаты, по заниженной цене или в длительную рассрочку. Перевод бизнеса на «зеркальную» компанию. Некоторые создают компании с идентичными названиями, по тому же адресу и используют другие атрибуты банкрота для продолжения ведения бизнеса.

Лучше всего сначала оспорить сделки, а потом подавать заявление о субсидиарной ответственности. Но можно и не оспаривать сделки, а сразу подать иск к контролирующим лицам.

Преимущества этого пути — будет преюдиция, то есть доказанные факты причиненного ущерба, которые повторно не доказываются. Если сделку оспорили и имущество вернули, то придется оценивать могла ли компания продолжать вести хозяйственную деятельность без этого актива или нет, если не могла, то тогда можно такую сделку вменять в субсидиарную ответственность.

Для того чтобы определить, является ли сделка крупной, необходимо стоимость имущества по этой сделке сопоставить с балансом организации, если сделка более 20% от баланса предприятия, то она повлекла банкротства. Убыточных сделок может быть несколько и они могут быть небольшими по отдельности, но вместе являются крупной. Тогда нужно доказывать, что они являются взаимосвязанными.

Помимо сделок причинами банкротства могут быть доначисленные налоги, пени и штрафы, которые организации вменили по результатам выездной налоговой проверке. За пени и штрафы можно подать отдельный иск об убытках к директору или нескольким директорам, в чей период необходимо было оплачивать налоги.

Если размер доначисленных налогов составляет 50 и более процентов от всей кредиторской задолженности, то факт занижения налогов и стал причиной банкротства, собственно, за это тоже привлекают к субсидиарной ответственности.

Третье основание — не передача документов конкурсному управляющему.

Факт не передачи документов почти всегда влечет субсидиарную ответственность.

Не передать документацию можно только в одном случае – если документы изъяли правоохранительные органы до момента, когда руководитель их обязан был передать и восстановить эти документы он не имеет полномочий. Во всех остальных случаях субсидиарная ответственность наступает: не спасет ни затопление, ни кража из автомобиля, ни пожар в арендованном гараже.

Если должник оказался изворотливым и часть документов передал, а часть важных документов утаил, то придется доказывать, как именно отсутствие документов затруднило поиск имущества и оспаривание сделок.

Например, если была “дебиторка” по балансу, а документы переданы не были, то за это привлекают к “субсидиарке”. Или в балансе есть запасы на сотни миллионов рублей, а по факту их нет, и документов оправдательных куда они делись тоже нет, за это придется ответить руководителю лично всем своим имуществом.

Когда собраны все факты и доказательства, можно плюсом поискать информацию в открытых источниках порочащую деловую репутацию ответчиков, приобщение этой информации позволит сформировать определенное мнение, чаще всего негативное у судьи, что также может повлиять на исход дела.