Какие риски для топ-менеджеров влечет банкротство? Чем рискует директор компании

Топ-менеджеру компании всегда надо быть внимательным. Но, пока человек работает топ–менеджером, он не сильно то задумывается о негативной стороне занимаемой должности: пожинает плоды своего карьерного роста. При этом возглавлять компанию — это не только престиж и большая зарплата, но и риск привлечения к ответственности.

💸Высокая зарплата и какая-никакая власть над нижестоящими работниками заканчивается, когда наступают не самые лучшие времена в компании, а с приходом конкурсного управляющего и началом банкротства и вовсе всё становиться печально.

📌Итак, какие самые серьезные риски влекут банкротство для бывших топ-менеджеров?

1️⃣ Риск оспаривания сделок.

Например, топ-менеджер получал высокую зарплату или премии, а может и парашют золотой получил при увольнении. Иногда люди выводят деньги из компании незамысловатым способом просто переводят деньги такому работнику в качестве займа или дают ему под отчет.

2️⃣ Риск взыскания убытков.

Например, менеджер мог по доверенности совершать сделки и наподписывал невыгодных контрактов, ущерб от которых арбитражник обязательно попытается повесить на топ менеджера, подписавшего невыгодный контракт.

3️⃣ Риск субсидиарной ответственности.

Если топ-менеджер принимал ключевые решения, то его точно будут пытаться привлечь к субсидиарной ответственности по всем обязательствам компании.

4️⃣ Риск уголовной ответственности.

Не секрет, что должность руководителя по сути расстрельная в организации и он несет не только личную имущественную ответственность, но и может сесть в тюрьму. Тоже самое касается и других топ-менеджеров, которые могут наворотить сделок и на выводить активов в предбанкротный период.

5️⃣ Репутационные риски.

Если компания под руководством топ-менеджера обанкротилась или топ-менеджер был в органах управления на ключевых должностях в организации, то работа в этой компании особенно в предбанкротный период может негативно сказаться на дальнейшей карьере такого менеджера.

👉🏼Это наиболее часто встречающиеся риски. Представьте себе если человек занимал должность не в одной организации, а нескольких, у него в этом случае риски умножаются.

💬Кто-то на себе ощущал реализацию таких рисков?