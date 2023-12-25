Как определить размер субсидиарной ответственности за не подачу заявления о банкротстве? 📄

Согласно закону о банкротстве размер субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве должника равен размеру обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, предусмотренного п. 2-4 ст. 9 Закона о банкротстве, и до возбуждения дела о банкротстве должника.

Написано сложно для восприятия. Такой текст понимают не то чтобы некоторые обычные люди, даже юристы не все могут понять о чем идет здесь речь. Многие юристы и даже арбитражники чаще всего просят по этому основанию повесить все долги на ответчиков. Но это неправильно.

Правильно будет определить точный размер.

👇🏻Ниже на примере объясню как понимается эта статья и как высчитывать размер ответственности. Это может помочь существенно снизить размер ответственности или полностью ее исключить.

👉🏼Например, объективное банкротство* возникло 01 января 2019 г, то есть у директора есть месяц, чтобы подать заявление о банкротстве, если он этого не сделает, то только все новые долги возникшие после 01.02.2019 можно вменять в ответственность директору.

👉🏼Например, за период с 01.02.2019 до даты возбуждения дела о банкротстве (пусть это будет 01.12.2019) были заключены новые договоры займа, поставки, подряда и другие на общую сумму 5 млн руб, которые не были погашены и были включены в реестр кредиторов. При этом всего в реестре кредиторов долгов на 100 млн руб. Соответственно подавляющее большинство требуют привлечь к ответственности на всю сумму задолженности перед всеми кредиторами, то есть на все 100 млн руб, а по закону можно требовать только на 5 млн руб.

👉🏼Встречаются случае и в моей практике такое было несколько раз, что за такой период никаких новых долгов не возникло, соответственно и к ответственности по данному основанию привлечь нельзя.

*Объективное банкротство — ситуация, при которой размер задолженности перед кредиторами превысил стоимость активов компании.