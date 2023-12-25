Как избежать субсидиарной ответственности за не подачу заявления о банкротстве. Две стратегии защиты

Данное основание вменяют обычно руководителям, но и участникам и акционерам тоже предъявляют, так как на них также лежит обязанность принять меры для обращения в суд с заявлением о банкротстве в случае если стоимость активов стала ниже размера задолженности перед кредиторами. Иными словами когда наступил момент объективного банкротства.

📌Чтобы избежать ответственности по данному основанию можно использовать две стратегии защиты:

Доказывать, что момент объективного банкротства наступил гораздо позже. Например, можно сделать переоценку активов ретроспективной датой и доказать, что реальная стоимость имущества превышала все долги организации, а это значит, что обязанности подавать заявление о банкротстве не было. Доказывать в суде, что несмотря на плачевное финансовое состояние у руководителя был финансовый план по выходу из сложной финансовой ситуации, до тех пор пока такой план будет признаваться судом обоснованным руководитель освобождается от ответственности за не подачу заявления о банкротстве.

Например, организация продолжала как и раньше участвовать в тендерах и аукционах на право заключения государственных и муниципальных контрактов, продолжали участвовать в коммерческих закупках. Активно искали новых клиентов и новые рынки сбыта. Можно доказать, что рассматривался важный спор по дебиторке с контрагентом, от которого зависела дальнейшая судьба компании и пока этот спор не был разрешен в суде руководитель рассчитывал в случае победы в суде решить финансовые трудности.

🖇️Рекомендую использовать в защите обе стратегии сразу одновременно так вы сможете повысить свои шансы на успех в суде.