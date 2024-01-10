Купил авто по расписки? Сделку можно оспорить!

🚘На днях начинаем готовить заявление об оспаривании сделки по продаже автомобиля Ауди Q7 2019 года выпуска, проданного организацией банкротом — физическому лицу.

📄В заключении арбитражного управляющего данная сделка отражена, как подозрительная, потому что на расчетные счета сумма по договору купли-продажи в размере 6 000 000 руб от покупателя или иных лиц со ссылкой за договор не поступала. Соответственно, с высокой долей вероятности, автомобиль просто переписали на знакомого накануне банкротства.

💵Теперь покупателю придется оправдываться в суде о всех деталях совершенной сделки:

Как покупатель рассчитывался за автомобиль с продавцом? Откуда взял деньги? Есть ли доказательства официальных источников доходов, которые бы позволили скопить на данный автомобиль при условии необходимости нести расходы на другие нужны: содержание семьи, ипотеки, кредиты и т.п. расходы. Кто ездит на автомобиле? На кого оформлены полисы осаго? Кого штрафовали за рулем этого автомобиля с момента продажи? Кто платит налоги на автомобиль? Несет ли новый собственник расходы на ГСМ и прочее обслуживание автомобиля? Как покупатель нашел продавца? Куда продавец потратил полученные от покупателя 6 000 000 руб денег?

⁉️Список вопросов приблизительный, на любые сомнительные ответы или аргументы последуют уточняющие вопросы, которые могут застать врасплох участников сделки или выявится противоречия в показаниях.

👉🏼 Следите за тем как будут развиваться события дальше, обязательно буду писать. У этого же банкрота есть и другие подозрительные сделки, которые планируем оспаривать о них напишу чуть позже.