Купил авто по расписки? Сделку можно оспорить!

📄В заключении арбитражного управляющего данная сделка отражена, как подозрительная, потому что на расчетные счета сумма по договору купли-продажи в размере 6 000 000 руб от покупателя или иных лиц со ссылкой за договор не поступала. Соответственно, с высокой долей вероятности, автомобиль просто переписали на знакомого накануне банкротства.
💵Теперь покупателю придется оправдываться в суде о всех деталях совершенной сделки:
Как покупатель рассчитывался за автомобиль с продавцом?
Откуда взял деньги?
Есть ли доказательства официальных источников доходов, которые бы позволили скопить на данный автомобиль при условии необходимости нести расходы на другие нужны: содержание семьи, ипотеки, кредиты и т.п. расходы.
Кто ездит на автомобиле?
На кого оформлены полисы осаго?
Кого штрафовали за рулем этого автомобиля с момента продажи?
Кто платит налоги на автомобиль?
Несет ли новый собственник расходы на ГСМ и прочее обслуживание автомобиля?
Как покупатель нашел продавца?
Куда продавец потратил полученные от покупателя 6 000 000 руб денег?
⁉️Список вопросов приблизительный, на любые сомнительные ответы или аргументы последуют уточняющие вопросы, которые могут застать врасплох участников сделки или выявится противоречия в показаниях.
👉🏼 Следите за тем как будут развиваться события дальше, обязательно буду писать. У этого же банкрота есть и другие подозрительные сделки, которые планируем оспаривать о них напишу чуть позже.
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