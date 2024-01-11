Не всегда удается помочь! Разбор кейса

Сегодня принимал участие в апелляции. Подключился к проблеме клиента уже после вынесенного решения о признании сделки недействительной. В первой инстанции участвовал другой юрист. После проигрыша, клиент решил обратиться за помощью ко мне.

📌Финансовый управляющий оспорил договор дарения жилого дома с земельным участком. Срок на подготовку апелляции короткий, всего 10 дней, но за это время мы подготовили качественную апелляционную жалобу и подали ее в суд, сегодня состоялось рассмотрение апелляционной жалобы.

📌Апелляция, к сожалению, оставила судебный акт без изменения, но финансовому управляющему пришлось сильно попотеть в заседании, так как судья много неудобных вопросов задавала арбитражнику, на некоторые он нормально ответить не смог, что-то невнятное мычал.

👩🏻‍⚖️Думали, что судьи отменят решение, но, к сожалению, апелляция ничего менять не стала.

Надеемся кассация услышит наши доводы. Кассация по московскому региону работает куда лучше, чем апелляция, они чаще отменяют чем в апелляции и более подготовленные приходят в заседание. Не задают вопросов, которые демонстрируют неподготовленность: А вы кто? А он кто? А те кто? Что оспариваете? и т.п.

Пока ждали судей из совещательной комнаты представители другой стороны, судя по диалогу судьи и арбитражного управляющего, склонялись к тому, что суд отменит решение, но этого, увы, не произошло.

💪🏻Будем усиливать кассационную жалобу, надеемся на успех в будущем!

Любой юрист, который подключается к проблеме на стадии апелляции или кассации, к сожалению, сильно связан позицией юриста, по первой инстанции. Новые доводы заявлять нельзя, новые доказательства представлять нельзя. Приходиться доказывать, что суд не все обстоятельства, которые должен был исследовать изучил, неправильные нормы закона применил, посчитал доказанным то, что на самом деле осталось недоказанным и т.п., в общем приходиться не просто.

Клиент спрашивает есть ли какие-то варианты, если все вышестоящие инстанция оставят все как есть. Конечно есть:

сдвинуть дом на соседний участок, который пустой и принадлежит родственнику) Попробуй докажи, что это именно тот дом, кроме кадастрового номера никаких других идентификационных данных нет и тот только в Росреестре числится, а на самом доме не выбит. Что говорить об индивидуальных жилых домах, многоэтажки двигают в Москве и СПб.

разобрать на стройматериалы и собрать в другом месте

погасить долг и жить спокойно.

Как думаете какой вариант клиент посчитал лучшим?