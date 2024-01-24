Выиграли апелляцию по субсидиарке 🏆

📌Вчера состоялось рассмотрение апелляционной жалобы кредитора по делу о банкротстве А41-13590/2022, в котором пытались привлечь сразу четырех ответчиков к субсидиарной ответственности.

Первую инстанцию мы прошли успешно еще в сентябре прошлого года. После этого суд долго публиковал мотивированное решение. Затем последовала подача кредитором апелляционной жалобы.

👉🏼В итоге трое судей апелляции оказались на нашей стороне и в привлечении к субсидиарке отказано полностью. По трем из четырех ответчиков вообще вопросов не было, основные вопросы задавали по последнему директору и куда он дел деньги.

❗️На все вопросы я ответил убедительно, и суд согласился с нами полностью.

В коридоре в ходе беседы выяснилось, что от истца юрист работал долгое время в одном крупном банке с моим коллегой, который вписан в доверенность вместе со мной. Причем работали на Урале. Казалось бы Москва огромный город, но рынок услуг по банкротству невелик. Специалистов толковых мало и все так или иначе знакомы друг с другом напрямую или через одного.