Как выиграть дело по субсидиарной ответственности на 119 млн за два судебных заседания

Дело А40-239165/2022.
Требование было основано в не подаче заявления о банкротстве участником, который по совместительству участвовал в судах против кредиторов.
Кредитор и конкурсный управляющий просили привлечь к ответственности в размере 119 000 000 руб.
Наша позиция сводилась к следующим доводам:
1️⃣В этом же деле о банкротстве в рамках рассмотрения другого спора о субсидиарной ответственности, где мы не участвовали суд установил момент наступления обязанности директора подать заявление о банкротстве, соответственно у участника раньше этой даты не могла возникнуть обязанность подать заявление как пишет кредитор.
2️⃣Компания работала с чистой прибылью в период участника.
3️⃣Никаких новых долгов после наступления обязанности по подаче заявления в суд не появилось.
👩🏻⚖️Некоторые судьи очень быстро принимают решения, в данном случае судья без задержек рассматривает все дела, но при этом хорошо ориентируется в материалах дела. Информацию прекрасно воспринимает на слух и просил кредитора не зачитывать по бумажке, а своими словами озвучить суть исковых требований. Но юрист от кредитора все равно читала по бумажке.
Если вы столкнулись с похожей ситуацией обращайтесь.
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