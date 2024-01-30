Как выиграть дело по субсидиарной ответственности на 119 млн за два судебных заседания

📌В Арбитражном суде города Москвы всего лишь за два судебных заседания суд рассмотрел заявление кредитора о субсидиарной ответственности и отказал в иске полностью.

Дело А40-239165/2022.

Требование было основано в не подаче заявления о банкротстве участником, который по совместительству участвовал в судах против кредиторов.

Кредитор и конкурсный управляющий просили привлечь к ответственности в размере 119 000 000 руб.

Наша позиция сводилась к следующим доводам:

1️⃣В этом же деле о банкротстве в рамках рассмотрения другого спора о субсидиарной ответственности, где мы не участвовали суд установил момент наступления обязанности директора подать заявление о банкротстве, соответственно у участника раньше этой даты не могла возникнуть обязанность подать заявление как пишет кредитор.

2️⃣Компания работала с чистой прибылью в период участника.

3️⃣Никаких новых долгов после наступления обязанности по подаче заявления в суд не появилось.

👩🏻‍⚖️Некоторые судьи очень быстро принимают решения, в данном случае судья без задержек рассматривает все дела, но при этом хорошо ориентируется в материалах дела. Информацию прекрасно воспринимает на слух и просил кредитора не зачитывать по бумажке, а своими словами озвучить суть исковых требований. Но юрист от кредитора все равно читала по бумажке.

Если вы столкнулись с похожей ситуацией обращайтесь.