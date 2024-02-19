Кто отвечает за пропуск сроков исковой давности при взыскании дебиторки в банкротстве? 👇🏻

Срок исковой давности по дебиторской задолженности – это временной промежуток, который предоставляется кредитору на то, чтобы написать заявление в суд для истребования долга.

Кто отвечает — руководители, если их было несколько и все они бездействовали в том числе конкурсный управляющий или несколько последовательно сменяющих друг друга конкурсных управляющих?

👉🏼 Все просто на чей период приходится момент пропуска срока исковой давности, тот и будет нести ответственность.

Если в разное время к разным дебиторам истекли сроки давности и суды в последующем отказали в иске только на том основании, что сроки давности истекли, то отвечать будут разные руководители, в т.ч. конкурсные управляющие в чей период истекли сроки давности.

📃Приведу пример взыскания убытков с конкурсного управляющего в деле о банкротстве АО «Буреягэсстрой».

Я лично знаком с этим конкурсным управляющим, которого привлекли к убыткам в этом деле и его некоторыми помощниками, этот конкурсный управляющий давно на рынке услуг по банкротству и команда у него была подготовленная, но бездействия по работе с дебиторкой привели его к убыткам на 119 370 326рублей.

📄Вот как это описано в судебном акте: в рамках дела № А04-5818/2019 АО «Буреягэсстрой» предъявило требование о взыскании с МУ «ГУКС» 521 097 338,80 руб., включающих в себя, в том числе задолженность по оплате выполненных работ, компенсацию затрат по страхованию и убытки в связи с неприменением коэффициентов-дефляторов, с пропуском срока исковой давности, который истек в апреле 2018 года, однако ни арбитражный управляющий Легалов В.А. (декабрь 2016 года — октябрь 2017 года), ни арбитражный управляющий Калмыкова М.Г. (октябрь 2017 года – июль 2018 года), имея такую возможность в периоды исполнения ими обязанностей конкурсных управляющих и в пределах срока исковой давности, не обратились с соответствующим иском, в связи с чем суд частично удовлетворил заявленные требования, взыскав с ответчика в пользу должника убытки в размере 119 370 326 руб.

❗️Если бы срок исковой давности пропустил директор, а не конкурсный управляющий, то убытки предъявили бы именно директору.