Что будет, если затянул с передачей документов конкурсному управляющему? Комментарий юриста

Расскажу, что будет, если затянул с передачей документов конкурсному управляющему.

📌Руководители не всегда знают тонкости предстоящей процедуры банкротства и свои обязанности.

📤Одна из таких обязанностей — обеспечить передачу оригиналов всех документов и материальных ценностей конкурсному управляющему в течение трех дней с даты признания организации банкротом.

❓Что будет если не передать документы или затянуть передачу или передать неполный комплект?

1️⃣Если совсем не передать документы, то директора точно привлекут к субсидиарной ответственности.

2️⃣Если затянули с передачей документов, но все-таки передали, то к субсидиарной ответственности привлечь нельзя, но могут предъявить убытки, например , из-за поздно переданных документов истекли сроки исковой давности по дебиторке или сроки на оспаривание сделок.

3️⃣Если передали не полный комплект, то тут максимальное разнообразие вариантов развития событий: могут привлечь к субсидиарной ответственности, могут отказать, могут предъявить только убытки. Все зависит от того какие именно документы передали, а какие утаили. Если не передали документы по дебиторке или запасам (ТМЦ), то однозначно привлекут к субсидиарке или убыткам в зависимости от доли дебиторке и запасов в структуре баланса организации. Чем выше доля этих активов в общей массе баланса, тем выше риск субсидиарки, чем ниже доля, тем вероятнее убытки.

💬Столкнулись с подобной проблемой? — Чем раньше обратитесь за помощью к юристу, тем шансы уйти от ответственности выше.