Как номинальному директору защититься от субсидиарки? Можно ли в этой ситуации выйти сухим из воды

Часто сталкиваюсь в работе с ситуациями, когда пытаются привлечь к субсидиарной ответственности директора, который номинально выполнял функции руководителя.

❓Можно ли в этой ситуации выйти сухим из воды и как это сделать?

Закон о банкротстве и разъяснения судебной практики с одной стороны всех уравнивают презумируя вину контролирующих лиц в доведении до банкротства организации, при этом не важно реальный или номинальный был директор, с другой стороны все-таки при определенных обстоятельствах суд может освободить полностью от ответственности номинального директора или снизить ее размер.

📌От чего это зависит?

1️⃣Номинальный директор должен занимать активную позицию в суде и помогать суду и арбитражному управляющему установить бенефициаров и лиц, реально контролировавших организацию банкрота и доведших ее до такого состояния;

2️⃣Номинальный директор должен содействовать суду в раскрытии выведенных активов предприятия и раскрытию личных активов бенефициаров.

🎬Может кто помнит американские фильмы из жанра детективы про расследование уголовных дел, когда за сделку со следствием обвиняемый получал условный или минимальный срок лишения свободы.

Так вот принцип в защите номинального директора от субсидиарный ответственности аналогичный.

📌В нашей практике было успешно завершенное дело по защите номинального директора. Дело о банкротстве ООО «Фрейя», А40-263621/2019 защищали последнего директора Романенко Н. Судья не сразу встал на нашу сторону, пришлось попотеть в первой, апелляционной и кассационной инстанции, только кассация услышала наши доводы.

💬В настоящее время в работе еще есть пару дел о защите номинальных руководителей от ответственности. Следите за развитием событий.