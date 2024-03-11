Можно ли привлечь к субсидиарке контрагента по сделке. Закон говорит, что можно!

К субсидиарке можно привлечь любое контролирующее компанию лицо и в первую очередь — директора, ведь именно он определяет действия организации и контролирует процесс заключения сделок.

Предполагается, что контролирующим должника является третье лицо, которое получило существенный актив должника (в том числе по цепочке последовательных сделок), выбывший из владения последнего по сделке, совершенной руководителем должника в ущерб интересам возглавляемой организации и ее кредиторов (например, на заведомо невыгодных для должника условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом (фирмой-однодневкой и т.п.) либо с использованием документооборота, не отражающего реальные хозяйственные операции, и т.д.).

👉🏼 Как отбиться от таких претензий!

Опровергая вышеуказанную презумпцию, привлекаемое к ответственности лицо вправе доказать свою добросовестность, подтвердив, в частности, возмездное приобретение актива должника на условиях, на которых в сравнимых обстоятельствах обычно совершаются аналогичные сделки.

Также предполагается, что является контролирующим выгодоприобретатель, извлекший существенные преимущества из такой системы организации предпринимательской деятельности, которая направлена на перераспределение (в том числе посредством недостоверного документооборота), совокупного дохода, получаемого от осуществления данной деятельности лицами, объединенными общим интересом (например, единым производственным и (или) сбытовым циклом), в пользу ряда этих лиц с одновременным аккумулированием на стороне должника основной долговой нагрузки.

Если вашу организацию обвиняют в том, что она была центром прибыли, а банкрот центром убытков, то это тоже нужно оспаривать.

В данном случае для опровержения презумпции выгодоприобретатель должен доказать, что его операции, приносящие доход, отражены в соответствии с их действительным экономическим смыслом, а полученная им выгода обусловлена разумными экономическими причинами.

Приведенный перечень примеров не является исчерпывающим.

Применительно к указанной правовой позиции, перевод бизнеса на аффилированное лицо при наличии существенной кредиторской задолженности является основанием для наступления субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, поскольку ведет к заведомой невозможности погашения задолженности перед кредиторами.

Попали в похожую ситуацию?