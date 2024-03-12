Как передать документы арбитражнику, чтобы исключить риск субсидиарки

Казалось бы что может быть проще, чем передать документы. Расскажу о некоторых нюансах .

Одно из оснований для привлечения руководителя к субсидиарный ответственности — не передача документов.

Казалось бы что может быть проще, чем передать документы. Расскажу о некоторых нюансах 👇🏻

Некоторые руководители просто оставляют все документы на предприятии и уходят, громко хлопнув дверью. При этом могут оставаться некоторые сотрудники, например, бухгалтерия или охрана. Это происходит когда директор и собственник разные лица. Но потом, спустя длительное время, никто из оставшихся сотрудников не будет помогать директору восстановить картину для суда как происходил процесс передачи документов.

Вы останетесь один на один со своей проблемой и если арбитражник заявит, что большей части документов не было, то именно директору придется отвечать за факт их утраты, даже если он оставил эти документы на предприятии.

Как передать документы, чтобы потом не было проблем?

Если директор решил уйти до начала банкротства, то документы после официального увольнения нужно передать новому руководителю, а если такого не назначили, что часто бывает, то передать их акционеру, а если акционер всячески уклоняется и такое тоже часто бывает, то можно передать их на ответственное хранение сторонней организации или взять на ответственное хранение себе, но здесь тоже есть нюансы!

Если вы решили придержать документы у себя по дебиторке, то в случае пропуска сроков исковой давности вам придется отвечать в суде за причиненные убытки. Я советую Вам отправить почтой России с описью вложения либо новому директору, либо акционеру.

Если уже началось банкротство, то документы нужно передавать арбитражному управляющему по актам приема-передачи. Не под честное его слово, что он потом опишет все и передаст описи вам, а самостоятельно описать или нанять человека, кто составит подробные описи, если документов много.

Если конкурсный уклоняется от приемки документов, такое тоже бывает, особенно если он проживает в другом регионе и ему просто выгодно, чтобы вами не было своевременно исполнена эта обязанность, то документы нужно отправлять с описью вложения почтой России. Обязательно с описью вложения!

Срок в течение которого нужно передать документы 3 дня с даты признания должника банкротом. Но если документов много, то задержка их передачи допустима в разумных пределах, главное, чтобы в ваш период не истекли сроки давности для взыскания дебиторки!

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