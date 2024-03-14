Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Можно ли привлечь к субсидиарки бенефициара? Что говорит закон

Все знают, что номинальство распространено, именно по этой причине, закон расширили и включили в число потенциальных ответчиков лиц, фактически принимавших решения, доведших организацию до банкротства.
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📌Закон о банкротстве позволяет привлекать к субсидиарной ответственности не только лиц формально занимавших управленческие должности или являвшихся акционерами, но и лиц не имеющих никакой юридической связи с организацией, ставшей банкротом.

Все знают, что номинальство распространено, именно по этой причине, закон расширили и включили в число потенциальных ответчиков лиц, фактически принимавших решения, доведших организацию до банкротства.

📑 Чтобы привлечь фактического бенефициара к субсидиарной ответственности придется постараться.

Доказательной базой чаще всего служат:

  • вступившие в силу судебные акты по другим делам, где уже установлены обстоятельства фактического контроля и принятия убыточных для кредиторов и должника решений таким лицом;

  • показания свидетелей;

  • приговоры суда по уголовному делу;

  • решения выездной налоговой проверки;

  • статьи из средств массовой информации и другие.

Некоторые, занимая высокую государственную должность, не могут официально совмещать владение и управление коммерческими организациями, поэтому прибегают к помощи номинальных акционеров и директоров. Многие боятся уголовных рисков, кто-то переживает, что лишится своих дворцов и яхт и именно поэтому оформляют компанию на номиналов.

Можно ли фактическому бенефициару уйти от субсидиарной ответственности?

Можно, но для этого не должно сохраниться никаких следов о даче обязательных для исполнения указания.

То есть нужно быть уверенным:

  • что переписка не сохранилась ни в электронной почте, ни в мессенджерах;

  • что работники не записывали бенефициара на диктофон когда он давал указания;

  • нет записей разговоров по телефону;

  • нет согласованных служебных записок и т п.

Вряд ли в этом может быть уверен теневой собственник. Коммуницировать скорей всего приходилось каждый день по всем каналам связи и лично отдавать указания.

Большая редкость когда фактический собственник общается только с одним работником и тот доводит до остальных все принимаемые решения.

Вопрос привлечения или не привлечения нужно ставить в зависимости от собранной доказательственной базы и количества врагов из числа приближенных лиц, которые с радостью сольют всю информацию враждебно настроенным кредиторам.

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